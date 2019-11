Unai Emery har fått sparken i Arsenal

Det bekrefter klubben selv i en pressemelding fredag.

Dermed varte Arsenal-eventyret kun i 18 måneder for spanjolen, som overtok jobben etter Arsene Wenger 23. mai 2018.

- Vår største takk går til Unai og hans kolleger som har vært utrettelige i sitt forsøk på å få klubben tilbake på det nivået vi forventer og krever. Vi ønsker Unai og hans trenerstab kun det beste for fremtiden. Avgjørelsen ble tatt fordi resultatene og nivået ikke har vært der vi ønsker, skriver Arsenal i pressemeldingen.

Og legger til følgende om erstatteren i Arsenal:

- Vi har spurt Freddie Ljungberg om å overta stillingen på midlertidig basis. Vi har full tiltro til at han kan ta oss fremover.

Klubben legger også til at prossessen med å finne en permanent erstatter er underveis, og at en ny uttalelse vil komme når den rette personen er funnet.

Sparkingen kommer etter en svært svak rekke med kamper. Arsenal har ikke vunnet et oppgjør på sine syv siste forsøk, og tapet mot Eintracht Frankfurt i Europaligaen ble tapet som forseglet Emerys skjebne.

Emery har tidligere trent klubber som Valencia, Sevilla og Paris Saint-Germain. I utganspunktet var han under kontrakt med Arsenal til 2021, og klubben har angivelig vist støtte til Emery helt frem til det forsmedelige tapet i Europaligaen torsdag kveld.

Der kunne Arsenal-ledelsen se et nærmest folketomt Emirates, og de hjemmesupporterne som tok turen til stadion denne kvelden ytret tydelig sin misnøye mot tingenes tilstand i London-klubben.

– Ut med Emery. Ingen taktikk, ingen formasjon, ingen steder å gjemme seg, sto det på flere av plakatene Arsenal-fansen viste frem fra tribunen.

Sviktende resultater var heller ikke det eneste som skulle bli avgjørende for Emerys fremtid. Flere medier på balløya hevder at manageren hadde mistet garderoben - noe som sjeldent ender godt for fotballtrenere.