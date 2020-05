Unai Emery letter på sløret om problemene i Arsenal

Nå forteller den spanske manageren hva som gikk galt i Arsenal.

Unai Emery ble sittende i sjefsstolen på Emirates i 18 måneder, før klubben valgte å gi den spanske ringreven fyken.

Nå letter den tidligere Sevilla, PSG og Arsenal-sjefen letter nå på lokket om hva som gikk galt i hans tid i Premier League-klubben.

Spillerkjøp-problemer og Özil-utfordring

- Pepe er en god spiller, men han trenger tid. Han presterte ikke veldig bra for meg i Arsenal. Jeg ønsket meg en som kjente ligaen mer enn noe annet - slik at den tilpasningsperioden ikke ville være et tema. Jeg hadde et møte med Zaha, Crystal Palace-spilleren, avslører den tidligere Arsenal-treneren til Daily Mail.

Og legger til:

- Han var spilleren jeg ville ha, jeg så at han avgjorde mange kamper på egenhånd. Jeg så sikkert Zaha i 20 kamper, noen helt vanvittige forestillinger, og jeg forklarte klubben at dette var spilleren jeg ville ha inn. Jeg snakket med Zaha personlig - og han sa at han ville komme.

Men igjen, så var det uenighet mellom manager og klubbledelsen.

- Klubben hadde bestemt seg for Pepe. De mente at han var en spiller for fremtiden, siden han var yngre. Jeg var ikke uenig i det, men jeg ville vinne kamper med en gang. Jeg prøvde å forklare dette til klubben.

VALGET: Klubben valgte å signere Nicolas Pepe, men selv ønsket Unai Emery seg Wilfried Zaha.

En av utfordringene skal ha vært at Zaha rett og slett ble for dyr for Arsenal.

Det var heller ikke den eneste utfordringen Emery hadde i London-klubben. Lagets store stjerne, Mesut Özil, skal ikke ha vært en stor tilhenger av den spanske manageren, og sitatene fra Emery langt på vei antyder at følelsene går begge veier.

- Jeg gjorde alt i min makt for å hjelpe Özil. Talentfulle spillere har alltid vært mine favoritter, og jeg har som regel fått det beste ut av de gode spillerne jeg har trent. Jeg prøvde alltid å være positiv med Özil, men innsatsen hans var rett og slett ikke bra nok.

- Jeg hadde et syn, klubben hadde et annet

- Da jeg ankom klubben så jeg tidlig at Aaron Ramsey ville være en viktig spiller. Han er en leder på banen og i garderoben - og han ville bli. Så måtte de forhandle frem en ny kontrakt, og de klarte ikke å komme til enighet. Jeg involverer meg ikke selv i økonomien, men det får jo konsekvenser på banen.

Videre forteller Emery at han mener det hadde vært bedre for han og for Arsenal om Ramsey hadde blitt værende, all den tid waliseren var tiltenkt kapteinsrollen påfølgende sesong.

FORLOT: Aaron Ramsey forlot Arsenal til fordel for Juventus.

Kapteinsemnet ble også et problem for Emery i sin andre sesong i Arsenal. Granit Xhaka ble stemt frem av spillerne selv - men har aldri klart å leve opp til forventningene som følger med et slikt ansvar.

- Vi lot Petr Cech, Laurent Koscielny og Nacho Monreal dra fra klubben. Når da også Ramsey forlot oss, så var det alle kapteinene ut døra. Jeg hadde et syn på ting, klubben hadde et annet.

Emery avslører også at Özil var blant spillerne som kunne vært aktuelle som kaptein, men at spillerne ikke ønsket tyskeren i rollen.