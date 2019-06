Underholdningsmesterne møtes i natt

De er begge underholdningsmestere. De er begge store profiler. De er begge blant eliten i lettvektsdivisjonen med imponerende seiersrekker.

Analysen er skrevet av MMA-Revyens kommentator Sverre Humberset Hagen.

Natt til søndag barker Donald "Cowboy" Cerrone (36-11) og Tony “El Cucuy” Ferguson (25-3) sammen for å avgjøre hvem som skal gå neste tittelkamp i UFC.

Til tross for dominansen i karrierene, har veien til toppen vært helt ulik for disse to herrene. Cerrone har så og si gått alt av matcher han har hatt mulighet til og sitter på UFCs rekord i antall kamper. Ferguson derimot, har trolig rekord i antall problemer som har hindret ham i å stille til kamp.

Men verken Ferguson eller Cerrone har ennå fått smaken av tittelbeltet, som Khabib Nurmagomedov rår over.

Seiersrekke

Fergusons seiersrekke på elleve kamper er faktisk identisk med den ubeseirede lettvektsmesteren Khabib Nurmagomedovs rekke i UFC.

Å ha 11 strake i den tøffeste vektklassen i verden, er intet mindre enn fenomenalt! Derfor har et møte mellom Nurmagomedov og Ferguson lenge blitt sett på som en drømmekamp blant MMA-fansen.

Det har vært forsøkt.

Fire ganger.

Fire ganger har Nurmagomedov og Ferguson vært offisielt booket, og fire ganger har kampen blitt kansellert.

To av gangene skyldes at Ferguson har skadet seg. Den siste kanselleringen fordi han snublet(!) i en kabel i et TV-studio og skadet kneet bare dager før kampen.

TILBAKE: Etter et vanskelig 2017, med tre av tre tap, er Donald Cerrone for alvor tilbake i UFC-toppen. Foto: Justin Tang (Pa Photos)

Skadeforfulgt

At Ferguson nok en gang skadet seg kom ikke akkurat som et sjokk på MMA-verden. Fergusons treningsmetoder er nemlig noe helt for seg selv.

Lytt på MMA-Revyens ferske podcast her!

Fergusons treningsmetoder kan vel best sies å være… kreative. Med den største selvfølgelighet kan han finne på å balansere på en medisinball mens han svinger på en slegge, eller sparke metallrør uten beskyttelse for å herde leggen sin ( noen av treningene kan ses her!)

Treningsmetoder som ikke akkurat Olympiatoppen tar til seg med det første. Eller noen gang, for den saks skyld.

Om et skadefullt løp ikke var nok, så skulle han også støte på andre utfordringer. Ferguson har også møtt veggen psykisk. Nå i vinter slet han med lange perioder uten søvn og alvorlig paranoia. Det ble da antatt at Fergusons karriere var over, og at MMA-fans hadde sett det siste av “El Cucuy”.

Heldigvis har han ved hjelp av et godt støtteapparat fått behandlingen han trengte.

For nå er han endelig tilbake.

Fakta UFC-ranking, lettvekt ↓ Tittelholder: Khabib Nurmagomedov

1. Conor McGregor

2. Tony Ferguson

3. Dustin Poirier

4. Eddie Alvarez

5. Kevin Lee

6. Edson Barboza

7. Justin Gaethje

8. Anthony Pettis

9. Al Iaquinta

10. James Vick

11. Nate Diaz

12. Michael Chiesa

13. Alexander Hernandez

14. Dan Hooker

15. Francisco Trinaldo

Mentalt frisk og skadefri (bank i bordet)!

Gjensynsdansen Ferguson byr opp til kan nesten ikke bli bedre. Donald Cerrone, UFCs mestvinnende utøver, Bud Light-posterboy og adrenalinjunkie, står klar. Spørsmålet blir da om hvem som ønsker å føre dansen, og hvem som blir ført.

MMA-kreatør

En som alltid ønsker å føre dansen og kjøre et av UFCs heftigste press er nettopp Tony Ferguson. Presset kombinert med MMAs kanskje mest kreative arsenal av slag, spark, albuer og triks på bakken gjør Ferguson til et mareritt for de fleste.

Cerrone derimot er en mye mer by the book-kickbokser med sine sylskarpe kombinasjoner, og knockouts som hentet fra en film. Cerrone, som har hatt en lang karriere med flere opp- og nedturer har i det siste snudd det på bemerkelsesverdig vis.

Det hele toppet seg da Cerrone nedsablet tøffingen "Raging" Al Iaquinta over fem runder tidlig mai. En kamp Iaquinta fortsatt kjenner på kroppen, og en seier som gjør at Cerrone plasserer seg blant toppen av lettvektsdivisjonen.

TOPPEN: Både Tony Ferguson og Donald Cerrone håper på en kamp mot pengemaskinen Conor McGregor eller tittelholder Khabib Nurmagomedov i fremtiden. Foto: John Locher (AP)

Ville vesten

Det blir derfor trolig helt "Texas" med non-stop action når "Cowboy" Cerrone og Ferguson møter hverandre nå til helgen.

Vinneren får ikke bare heder og ære, men garanteres en kamp mot vinneren av tittelkampen mellom Khabib Nurmagomedov og Dustin Poirier 7.september.



For verken Ferguson eller Cerrone har holdt det ekte lettvektsbeltet. Nå er det på tide en av de får sjansen.

For Ferguson handler det om å sementere en allerede hinsides seiersrekke. For “Cowboy” Cerrone handler det om å ri inn i solnedgangen med det ultimate karrieretrofeet.

Kampen og hele stevnet i sin helhet kan du se på Viaplay natt til søndag og i opptak.