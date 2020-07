Undersøkelse: Sju av ti japanere vil ikke ha OL i 2021

En stor andel av den japanske befolkningen mener sommer-OL i Tokyo neste sommer burde bli avlyst eller ytterligere utsatt.

Det viser en undersøkelse gjort av det japanske nyhetsbyrået Kyodo.

36.4 prosent av de spurte ønsker at lekene skal bli utsatt enda et år, hovedsakelig fordi de ikke tror koronasituasjonen vil ha forbedret seg innen neste sommer.

Ytterligere 33,7 ønsker å avlyse neste års sommerleker, mens bare 23,9 prosent ønsker at det blir gjennomført som planlagt.

President i Den internasjonale olympiske komité (IOC), Thomas Bach, sa at han ikke bekymret seg for slike undersøkelser fordi Tokyo-guvernør Yuriko Koike, en sterk tilhenger av lekene, ble gjenvalgt med et stort flertall tidligere i måneden.

De japanske arrangørene og IOC sa på IOC-konferansen fredag at de planlegger en forenklet utgave av OL neste sommer. Det gjøres for å bedre kunne styre kostnadene som har økt på grunn av utsettelsen. De presiserte også at helse er deres øverste prioritet.

Sommer-OL i Tokyo er planlagt å gå fra 23. juli til 8. august neste sommer.

