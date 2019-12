Undersøker mulig rasisme mot United-spillere

Manchester City skriver i en uttalelse at de undersøker rasistiske tilrop under kampen mot Manchester United.

MANCHESTER (Nettavisen): Situasjonen kan ha oppstått da Fred gikk ut for å ta en corner i den andre omgangen.

Brasilianeren ble truffet av en gjenstand fra tribunen, og nå viser det seg at saken kan være enda styggere.

Manchester City skriver i en uttalelse like etter kampslutt at de undersøker mulig rasisme.

- Manchester City FC er klar over en video som sirkulerer i sosiale medier som tilsynelatende viser en supporter som gjør rasistiske gester underveis i den andre omgangen i kampen mot Manchester United, skriver klubben.

TRUFFET: Manchester Uniteds Fred ble truffet av en gjenstand underveis i kampen mot City. Nå undersøker også vertene mulig rasisme mot United-spillere. Foto: Mike Egerton (AP)

Solskjær: - Uakseptabelt

Manchester City skriver videre at de samarbeider med Manchester-politiet for å identifisere aktuelle personer.

- Klubben opererer med en nulltoleranse når det kommer til diskriminering av alle slag, og alle som blir funnet skyldig i rasisme vil bli utestengt for livsstil av klubben.

Pep Guardiola uttalte på sin pressekonferanse at han stiller seg bak klubbens uttalelse, og også Ole Gunnar Solskjær ble spurt om han hadde fått med seg hendelsen da han møtte pressen etter kampen.

Den tidligere Molde-treneren hadde fått med seg en video på nettet som tilsynelatende viser en City-supporter lage apelyder mot United-spillerne.

- Det var Fred og Jesse (Lingard) var i hjørnet for å ta en corner. Jeg har sett videoen, og hørt med guttene. Vi snakker om det hver helg, men han er tatt på kamera. I mine øyne bør han aldri bli tillatt på en fotballbane igjen. Det er uakseptabelt, og jeg er sikker på at City og myndighetene vil ordne opp. Som jeg sier så snakker vi om det hver uke, men det stopper ikke med mindre det får konsekvenser, var hans krystallklare melding.

KLAR: Solskjær kaller den mulig rasismen mot hans spillere for uakseptabel. Foto: Oli Scarff (AFP)

Vant tross mindre hvile: - Vanskelig

Det var imidlertid en i utgangspunktet svært godt fornøyd Solskjær som ruslet inn i pressekonferanserommet på Etihad noen få minutter etter at Guardiola hadde gjort unna sin del på podiet.

Seks poeng på to kamper mot henholdsvis Tottenham og Manchester City smaker naturlig nok svært godt for nordmannen.

- Jeg var så glad for hvordan vi startet kampen. Det så ut som vi kunne score hver gang vi hadde ballen, innledet han pressekonferansen sin med, før han i tur og orden delte ut skryt til blant annet Fred, som spilte en enorm kamp på midtbanen.

Seieren i seg selv er sterk nok, men ekstra imponerende er det ettersom United spilte mot Tottenham, mens City hadde en dag mer med hvile etter å ha slått Burnley tirsdag.

Det gjorde Solskjær også et poeng av på pressekonferansen. Først rettet han på en journalist som mente det var fem dager mellom han slo Mourinho og Guardiola.

- Tre dager. Vi har ikke hatt samme tid til å hvile som disse to lagene har hatt. Seriøst, de 24 timene færre hvile er vanskelig. Hvis du ser på hva disse guttene la ned av fysisk arbeid, er de 24 timene en stor, stor fordel og man kunne se det mot slutten i dag. Men personlig er jeg bare glad for guttene, og at de får bekreftelse på veien vi er på vei. Vi ser ut som et Manchester United-lag og det er en viktig ting for meg.