Undrende Lundby får hoppe storbakke i prøve-VM, men ikke i VM

Det norske hoppesset Maren Lundby forstår lite av at kvinnene ikke får eget storbakkerenn i VM. Til helgen er det prøve-VM i Oberstdorf, og det i storbakken.

– Jeg gleder meg veldig til de to storbakkerennene i legendariske Oberstdorf, men det er helt tragikomisk at vi konkurrerer i den store bakken i verdenscupen til vanlig når vi er der nede, mens vi må ned i den lille når det skal kjempes om VM-medaljer neste år. Hvor er logikken i det? Dette er jo helt meningsløst, sier en oppgitt Lundby til Norges Skiforbunds nettsted.

Foreløpig står bare normal bakke, lag og en blandet lagkonkurranse på programmet for hoppjentene under neste års ski-VM i Oberstdorf. Lundby skulle så gjerne hoppet i den store bakken i jakten på flere VM-gull.

– Jeg stiller meg undrende til at vi ikke har et fullt VM-program for jentene. Det er helt uforståelig at vi i 2021 ikke lar jentene hoppe i storbakken under et ski-VM. Jeg klarer ikke å forstå annet enn at dette handler om penger. Altfor få har skjønt at likestilling koster penger, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen og fortsetter:

– Vi har selv sett at det å investere penger i jentehopping genererer penger. Det kommer sjelden penger inn i ei lukket lommebok. Du må investere for å kunne få ut noe i den andre enden. Det var mulig å få lagkonkurranse for jentene inn på VM-programmet i Seefeld en måned før mesterskapet. Da bør det la seg gjøre å utvide jentenes program neste år også.

Hoppkvinnenes landslagssjef, Christian Meyer, ber om handling framfor ord.

– Dersom storbakke-VM for jenter utgår nå, er det det samme som å si at hopping for jenter er et sideprosjekt få bryr seg om, men som utad opphøyes for å vinne politiske tvister, sier Meyer.

Lundby vant det siste verdenscuprennet i rumenske Rasnov i helgen etter å ha slitt med å få til to gode hopp i samme konkurranse i de foregående rennene.

Disse norske kvinnene hopper i Oberstdorf til helgen:

Maren Lundby (Kolbukameratene), Silje Opseth (Holeværingen), Anna Odine Strøm (Alta)

