Norges gjenværende representant i EHF-cupen i håndball for kvinner, Storhamar, trakk ungarske Érd i 3. kvalifiseringsrunde.

Trekningen ble foretatt hos det europeiske håndballforbundet i Wien tirsdag.

– Det er ingen drømmemotstander, men det kunne vært verre. Jeg vil si at det er midt på treet av dem vi kunne fått. Reiseveien er perfekt, det er rett ved Budapest. De har skiftet ut en del spillere til denne sesongen, og er nummer fire i den ungarske ligaen etter seks serierunder. De har et godt lag, men det er et lag vi kan slå ut, sier Storhamar-trener Arne Senstad til Hamar Arbeiderblad.

Storhamar og Heidi Løke, som slo ut Byåsen i 2. runde, starter borte 10. eller 11. november og avslutter hjemme 17. eller 18. november.

– Heidi Løke har jo spilt i Ungarn, og hun sa at Érd har et bra hjemmepublikum, med bra trøkk i hallen. Jeg tenker at dette er en herlig utfordring, sier Storhamar-treneren.

Érd møtte Byåsen i gruppespillet i den samme cupen i 2017, hvor lagene vant én kamp hver.

Érd endte på tredjeplass i den ungarske serien forrige sesong.

(©NTB)

