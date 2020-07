Ungdoms-OL utsatt til 2026

Sommer-OL for ungdom, som skulle gå av stabelen i Dakar 2022, er utsatt i fire år grunnet koronapandemien.

Avgjørelsen ble tatt onsdag av presidenten for Den internasjonale olympiske komité (IOC) Thomas Bach.

OL i Tokyo er allerede utsatt et år grunnet pandemien. Nå er også den prestisjetunge konkurransen for atleter mellom 15-18 år utsatt. Den fjerde utgaven av de olympiske sommerlekene for ungdom skulle egentlig avholdes i Senegals hovedstad Dakar om to år, men er nå utsatt til 2026.

Vinterlekene ble holdt i den sveitsiske byen Lausanne i år, mens i 2016 var det Lillehammer og Norge som var verter.

