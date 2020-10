Hvorfor skulle de lytte til en 72 år gammel svenske, som har kvalifisert seg til sju sluttspill og har tatt landslaget langt oppover FIFA-rankingen, når de heller kan vende seg mot en rådgiver og få bekreftet at de selv vet best, spør Otto Ulseth.

Av Otto Ulseth, sportskommentator Nidaros

I bunnen for enhver norsk fotball-fremgang ligger ydmykheten. Derfor er det grunn til å være bekymret for fremtiden.

Pappa Haaland, som heter Alf Inge og selv var med i storhetstida, sa i et TV-intervju før Serbia-kampen at han følte at landslaget hadde vunnet tilbake noe av denne ferdigheten.

Røyksignalene fra siste landslagssamling tyder på at ydmykheten ikke står så sterkt som pappa Haaland trodde.

Allerede på 60-tallet lå det en slik holdning i bunnen av våre få fremganger. Vi omtalte oss selv som «fjordinger», som er en norsk hesterase fra Vestlandet. Den er for øvrig i slekt med islandshesten, som kommer fra en nasjon som i en tid nå har overprestert i fotball.

Det er kanskje ikke så rart, for spillerne er barn av sin tid, de er født inn i og vokst opp i Olje-Norge. Den moderne Ola Nordmann kjennetegnes ikke først og fremst ved sin ydmykhet der han fârer frem i verden.

Unge norske fotballspillere minner til forveksling om oljesjeiker når de kommer med sin hærskare av pappaer og rådgivere i alle mulige kategorier.

De norske spillerne er i stor grad blitt drosjet rundt av pappa til trening og kamp, de fikk agenter allerede som guttespillere og er fostret opp på medvind og skryt. Det er ikke mye å stå imot med når det butter imot.

Hvorfor skulle de lytte til en 72 år gammel svenske, som har kvalifisert seg til sju sluttspill og har tatt landslaget langt oppover FIFA-rankingen, når de heller kan vende seg mot en rådgiver og få bekreftet at de selv vet best?

Otto Ulseth, kommentator i Nidaros.

I dette tilfellet handlet det altså om en landslagstrener som angivelig ikke hadde en god nok plan for hvordan laget hans skulle vinne mot Serbia.

Det er ingen tvil om at det var en dårlig norsk prestasjon, på grunn av for store avstander i forsvarsspillet, dårlig aggressivitet og langt dårligere ferdigheter enn motstanderen. Det så faktisk ut som om de norske spillerne helt hadde glemt det vi trodde de hadde lært om soneforsvar.

Var det i så fall trenerens skyld?

Jeg tror Lars Lagerbäck er blitt bortskjemt. Han har vært trener for disiplinerte og hardtarbeidende svensker og islendinger. Møtet med Olje-Olas barn kan ha vært en skuffelse, kanskje til og med i sammenligning med det han møtte i Nigeria?

Så skal det i rettferdighetens navn sies at det finnes en Tore Reginiussen også, som har gått livets fotballskole i Alta, og en Erling Braut Haaland, vokst opp i et meget jordnært miljø på Jæren.

Vi kan fortsatt håpe at det er slike som skal prege miljøet, som en slags moderne Bjørnebye eller Bratseth, Solbakken eller Solskjær.

Men først og fremst skal vi beundre en 72 år gammel svenske for at han holder ut.