United avslo Inter-bud på Lukaku

Manchester United og Ole Gunnar Solskjær skal ha takket nei på et bud fra Inter på på 600 millioner kroner for spissen Romelu Lukaku. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

For to dager siden skal Manchester United ha takket nei på et tilbud fra Inter om kjøpt av Romelu Lukaku for over 600 millioner kroner (60 millioner euro).

Den belgiske spissen har fire år igjen av sin kontrakt med United, men har ønsket seg vekk fra Old Trafford. Jlubben har sagt seg villig å selge ham hvis prisen er den rette. Inter-manager Antonio Conte har bekreftet sin interesse for den 26 år gamle Lukaku. Ifølge kilder amerikanske ESPN har vært kontakt med vil Ole Gunnar Solskjær finne en erstatter for spissen hvis handelen går i orden. Men med bare tre uker igjen til overgangsvinduet stenger begynner det å haste. Manchester United møter Inter i treningskamp i Singapore lørdag ettermiddag. Lukaku spiller ikke kampen etter å ha pådratt seg en liten skade under treningsoppholdet i Australia. (©NTB)