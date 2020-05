Luke Chadwicks utseende ble til en løpende spøk på humorprogrammet til Gary Lineker på BBC. Det gjorde så vondt at han føler det hemmet veksten hans som person. Nå beklager Lineker.

Nåværende TV-anker og tidligere fotballstjerne Gary Lineker var tidligere en fast del av BBCs humorprogram «They Think It's All Over», som gjorde narr av stort og smått fra sportens verden.

Programmet var en stor hit på britisk TV og ble sendt fra 1995 til 2006, og den da 19 år gamle Luke Chadwick var blant dem som ofte fikk gjennomgå i sendingen.

Den tidligere Manchester United-spilleren ble offer for en slags gjentagende spøk om sitt eget utseende, som programlederne ofte mente var av det mer spesielle slaget.

- Jeg ble sjokkert

Nå har Chadwick gått ut og fortalt om belastningen dette var for ham som ung og usikker på den tiden.

- Da de begynte å trekke frem utseendet mitt, gjorde de det foran millioner av mennesker. Jeg husker første gang noen sendte meg en SMS og sa at jeg hadde gjort en god figur på «They Think It's All Over». Jeg ble så sjokkert, for jeg var så naiv på den tiden, selv om jeg spilte for Manchester United, forteller Chadwick i et intervju med The Athletic.

- Jeg så på det uken etterpå, og der fikk jeg se masse folk le av disse spøkene om meg. Det var åpenbart morsomt for andre mennesker, men ikke for meg. Etter det begynte jeg å grue meg til hver fredag. Jeg hadde ikke masse selvtillit fra før, og dette gjorde det bare verre. Jeg pleide å se på det med et halvt øye og ba til høyere makter om at de måtte slutte. Men det skjedde aldri, de bare fortsatte og fortsatte, forteller han.

Vurderte å ta kontakt med BBC

I intervjuet snakker han åpent om at spøkene på hans bekostning var så vonde at han vurderte å ta kontakt med den engelske statskanalen.

- Jeg spurte meg alltid om jeg burde prøve å snakke med BBC om det. Men som en 19- eller 20-åring, ville det vært mulig å få BBC til å stoppe å snakke om meg? Eller ville de ha fortsatt likevel? Man vil gjerne tro at det ville blitt stoppet, men jeg vet ikke. På den tiden var det bare akseptert, sukker han.

BLE ALDRI UNITED-STJERNE: Luke Chadwick fikk over 30 kamper, men slo aldri skikkelig til i den røde drakten. Han fikk likevel en bedre fotballkarriere enn mange andre. Foto: Max Nash (AP)

Den tidligere United-spilleren mener fornærmelsene på TV ga fotballfans motivasjon til å hetse ham underveis i kamper, noe som gjorde at han følte angst hver gang han skulle gå ut av huset.

- Alt handlet om utseendet mitt og måten jeg så ut utenfor banen. Jeg synes det var veldig vanskelig å takle. Jeg var en veldig stille og sjenert gutt. Jeg snakket ikke mye fra før, men dette hemmet virkelig veksten min som person.

- Trist å høre Lineker si noe slikt

Chadwick røper at det var særlig Gary Linekers kommentarer som såret ham. Lineker hadde vært en barndomshelt for fotballinteresserte Chadwich.

- Det var en av de største skuffelsene. Jeg husker jeg så på England i VM, og Lineker var en av heltene mine på det laget. Det var trist å høre ham si negative ting om meg, selv om det handlet om noe så teit som hvordan jeg så ut.

Lineker har i etterkant av Chadwicks uttalelser gått ut med en unnskyldning på Twitter.

- Jeg var en del av det programmet, derfor vil jeg beklage overfor Luke Chadwick for å ha såret ham, skriver han.

Nick Hancock, som også var en del av programmet, angrer på humoren de var en del av den gangen nå som Chadwick har fortalt hvordan det var å sitte på den andre siden og ta imot.

- Jeg føler virkelig med ham. Når jeg hører ham snakke nå, er jeg full av beundring for den nåværende Luke Chadwick og full av symptati for den unge Luke Chadwick. Jeg blir ydmyk av å høre ham snakke. Han viser mye mer generøsitet, forståelse og god dømmekraft enn det vi selv gjorde på den tiden, sier Hancock ifølge Daily Mail.

- Forstår hvis han ikke kan tilgi

Han legger til at han nå har et sterkt ønske om å møte Chadwick og snakke ut.

- Men hvis han ikke kan tilgi meg, selv om det virker som han kan det, ville jeg forstått det også.

Etter Hancocks og Linekers beklagelser har Chadwick selv gått ut på Twitter og skrevet:

- Jeg aksepterer unnskyldningene fra Nick Hancock og Gary Lineker med hele mitt hjerte.

Chadwick, som nå er blitt 39 år, spilte senere for West Ham, Stoke, Norwich, MK Dons og Cambridge United etter at han forlot Manchester United i 2004. Han fikk til slutt 39 førstelagskamper for rødtrøyene.

