United-direktør Woodward med beskjed om Solskjær til supporterne

Den mektige Manchester United-direktøren snakker om klubbens norske manager og midlene som er brukt på nye spillere de siste årene.

Selv om Manchester United-direktør Ed Woodward ofte omtales i media, så er det ikke så ofte den mektige fotballtoppen snakker om klubbdrift offentlig.

Det er imidlertid noen unntak og Woodward har blant annet gjort det til en vane å snakke til representanter for supporterne i et såkalt «forum møte». I høst ble dette møtet gjennomført via Zoom på grunn av den pågående Covid-19-situasjonen.

Møtet ble avholdt 20. november, men lokalavisen Manchester Evening News kan nå avsløre hva den mektige Manchester United-bossen sa til fansen i møtet.

- Brukt mer enn noen andre

Blant annet er han klar på at manager Ole Gunnar Solskjær skal støttes på overgangsmarkedet, men at det hovedsakelig vil bli kjøpt nye spillere på sommeren.

- I april sa jeg i dette forumet at det var en prioritet for oss å styrke laget, selv om vi måtte være disiplinert med pengebruken på grunn av pandemien. Jeg føler vi leverte varene med de spillerne som ble hentet inn i sommervinduet. Vi har brukt mer enn 200 millioner pund siden sommeren 2019, mer enn noen andre storklubber i Europa over samme periode, sier Woodward.

United hentet inn Donny van de Beek, Edinson Cavani, Alex Telles og flere spennende unggutter i sommervinduet. Sist januarvindu ble også suksessen Bruno Fernandes hentet til klubben, men i det kommende vinduet blir det trolig ingen storkjøp.

- Vi skal fortsette å støtte Ole med godt planlagte og langsiktige investeringer. Fokuset vårt kommer til å være på sommervinduet, sier direktøren.

- Framgang under Solskjær

Old Trafford-klubben har hatt en varierende sesong så langt og med jevne mellomrom spekuleres det i at ledelsen leker med tanken om å bytte ut Solskjær som manager.

Mauricio Pochettino blir ofte koblet med jobben. Woodward er imidlertid klar på at den norske manageren fortsatt har ledelsen støtte i jobben han gjør.

- Det som skjer ute på banen er vår prioritet nummer en og selv om det ikke er helt det samme uten fans på tribunen, har vi hatt en rekke høydepunkter siden vi sist møttes i april. Vi gikk 14 kamper uten tap og ble nummer tre i ligaen sist sesong og vi har hatt veldig gode resultater mot både PSG og RB Leipzig i høst, sier Woodward.

- Men vi innser at det fortsatt kreves mer hardt arbeid for å bli mer stabile og vinne trofeer. Vi ser likevel hele tiden positive ting både i kamp og på treningsfeltet og det forsterker vår tro på at det er framgang under Oles ledelse, sier direktøren.

Møter West Ham

Solskjær og hans United gikk på tap hjemme for PSG i Champions League denne uka og står dermed i fare for å ryke ut av gruppespillet når en match gjenstår. United, PSG og United står alle med ni poeng. Solskjærs menn møter Leipzig borte i siste kamp.

I Premier League ligger United på en foreløpig niendeplass med sine 16 poeng fra ni kamper. Det er likevel bare fem poeng opp til Tottenham på toppen.

United spiller borte mot West Ham i Premier League lørdag ettermiddag.

