United-direktør Woodward med nytt valg som vekker oppsikt: - Det er helt klart motstand innad i klubben

Ny vending i mye omtalt Manchester United-prosess.

Da José Mourinho fikk sparken fra Manchester United i desember i fjor, ble det rapportert fra flere hold at klubben nå ville ha inn en såkalt sportsdirektør.

En person som skulle jobbe dedikert med blant annet spillerlogistikk, etter flere år med svake signeringer og lite suksess når det kom til kjøp og salg av spillere.

- Har endret tittelen tilbake



Uniteds mektige direktør Ed Woodward beskrev stillingen som «head of football» i desember i fjor, men senere skal han ha endret tittel til «technical director». Det er sistnevnte begrep det har blitt operert med den siste tiden.

Nå skriver Manchester Evening News at Woodward igjen har endret på stillingsnavnet. United skal igjen være på jakt etter en «head of football».

Ifølge avisens journalist, Samuel Luckhurst, skal direktøren ha tatt valget om å endre på stillingsnavnet så sent som tirsdag denne uken, før han samme dag snakket om temaet i et møte med klubbens styre og investorer, ifølge lokalavisen.

Luckhurst følger klubben tett, og ser på dette som et signal om at det trolig ikke kommer til å bli ansatt noen i rollen som sportsdirektør med det første. Han synes det er oppsiktvekkende at Woodward har endret stillingstittelen tilbake.

- Det ville ikke komme som noen overraskelse om United ikke har en sportsdirektør på plass ved denne tiden neste år. Stillingstittelen ble endret tilbake fra technical director til head of football tirsdag. Det er helt klart motstand innad i klubben mot å ansette noen i denne rollen, skriver Luckhurst, og påpeker at det er hans tolkning.

Har måttet tåle kritikk



Woodward har tidligere fått kritikk for at han, som ikke har fotballbakgrunn, er for involvert i det som skjer rundt spillerlogistikken. Luckhurst i Manchester Evening News antyder likevel at direktøren ikke skal være så begeistret for å overlate denne jobben til noen andre, selv om det har blitt snakket om ny sportsdirektør i lang tid.

Woodward har fått mye av skylden for Uniteds mange feilkjøp etter at ble forfremmet i direktørrollen, samme år som sir Alex Ferguson ga seg som manager, i 2013.

For seks måneder siden ble det meldt at United var nær ved å ansette noen i den aktuelle rollen og at det skulle være på plass før den inneværende sesongen. Denne informasjonen skal angivelig ha kommet fra kilder innad i klubben.

Til tross for at en rekke navn har blitt koblet med en slik stilling, både tidligere spillere og høyprofilerte sportsdirektører i andre ligaer, er ingen ansatt.

Manchester Evening News skriver videre at Woodward og klubben skal være såpass fornøyd med det som ble gjort på markedet i sommer, at de ikke forhaster seg.

Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire og Daniel James ble alle hentet inn, mens folk som Romelu Lukaku og Alexis Sanchez ble sendt ut. De siste ukene har Uniteds sportslige ledelse også kommet til enighet med David De Gea og Victor Lindelöf om nye kontrakter. Det skal også være forhandlinger med Paul Pogba om ny kontrakt.

United skal likevel fortsatt være åpen for å utvikle dagens lederstruktur.

- Vi har utviklet oss



Woodward skal ha sagt dette om situasjonen i møtet tirsdag:

- Når det gjelder spekulasjonene rundt stillingen «head of football» evaluerer vi situasjonen løpende og ser på muligheten til å utvikle den sportslige strukturen. Mye av spekulasjonene rundt dette går på spillerlogistikk, et område der vi har utviklet oss de siste årene, sier United-direktøren.

Det har tidligere blitt hevdet at José Mourinho ikke ønsket å jobbe med en sportsdirektør under sin tid i United, noe som skal ha utsatt prosessen med å finne en, men i et intervju i mai kritiserte Mourinho den sportslige strukturen i United og sa at han ville foretrukket å jobbe med en sportsdirektør i sin neste managerjobb.

United skal ha snakket med flere kandidater angående jobben. Edwin van der Sar, som har en lederrolle i Ajax, har blitt hyppig nevnt. Tidligere United-spillere som Darren Fletcher og Rio Ferdinand har også blitt trukket fram som kandidater.

Sjefsspeideren Marcel Bout og utviklingssjef John Murtagh skal også ha vært aktuelle. Lokalavisen skriver at United har sett etter en kandidat som kjenner kulturen i klubben, og deler den øvrige ledelsens langsiktige syn for klubben.

Manchester Evening News har tidligere skrevet at den som fikk jobben ville lede en komité, bestående av tidligere spillere, som skulle ta avgjørelser rundt spillerlogistikken i Premier League-klubben.

Solskjær-møte



Det er nå Ole Gunnar Solskjær som er manager i Manchester United. Avisen The Independent skrev onsdag at nordmannen ønsker ytterligere forsterkninger.

Han skal derfor ha bedt om et møte med Woodward for å diskutere dette.

United har ikke fått noen god start på sesongen og i helgen ble det tap borte for West Ham. Det skal ha fått Solskjær til å innse at stallen må forsterkes i januar.

Enn så lenge er det fortsatt Woodward han må henvende seg til når det kommer til dette. Når en eventuell sportsdirektør vil være på plass, er ennå uvisst.

