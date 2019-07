Måltyven Marcus Rashford har signert en kontraktsforlengelse med Manchester United fram til sommeren 2023.

Det bekrefter Premier League-klubben på egne nettsider mandag.

United har også sikret seg opsjon på å forlenge spissens avtale i ytterligere ett år.

21 år gamle Rashford er et produkt av Old Trafford-klubbens ungdomsakademi. Han har så langt spilt 170 kamper for United og scoret 32 mål.

(©NTB)