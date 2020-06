United-helten Andy Cole (48) sliter med helsa: - Blir glad hvis jeg blir 50 år

Den tidligere storscoreren er åpen om problemene på hjemmebane. Korona-pandemien har bare gjort ting verre.

I 2014 sviktet nyrene, og Cole fikk påvist sykdommen fokal segmental glomerulosklerose (FSGS). Tre år senere gjennomførte han en nyretransplantasjon.

Siden den gang har han slitt med både den fysiske og psykiske helsen, og bedre ble det ikke da koronaen gjorde sitt inntog i England og ellers i verden.

Cole har levd under selvpålagt isolasjon de siste månedene på grunn av pandemien, og i et intervju med The Mirror avslører han at det har medført store påkjenninger.

- Jeg prøver å ikke se for langt frem, bare ta dag for dag, sier Cole i intervjuet.

- Glad hvis jeg blir 50

Han har hanglet siden han gjennomførte nyretransplantasjonen i 2017, skriver The Mirror. Nå er han ikke veldig optimistisk med tanke på fremtiden.

- Jeg hadde nettopp en av mine dystre dager sammen med datteren min, som har vært utrolig. Hun sa til meg: «Pappa, du kommer til å leve for alltid.» Jeg vil alltid huske det, for jeg sa til henne at jeg blir glad om jeg blir 50 år, sier 48-åringen.

- Jeg er litt over et år unna å bli 50. Og om jeg klarer det? Med tanke på det jeg har gått gjennom, da blir jeg i ekstase. Min største frykt er at jeg en dag våkner opp og merker at nyrene stapper seg igjen. Jeg bryr meg ikke om noe annet, det er min største frykt. Hvordan skal jeg komme meg gjennom det igjen? Det er min største frykt, gjentar han.

- Veldig, veldig tøft

At han hadde dårlig helse fra før, er én ting, men at han har vært så å si alene med tankene og problemene mens pandemien har herjet, det har kostet.

- Det har vært veldig, veldig tøft. Forrige uke ble en av mine tøffeste. Da hadde jeg datteren min her, som også har isolert seg. Det var første gang jeg har vært i stand til å sosialisere med noen på ni uker, så det gjorde ting en hel del bedre for meg. Men denne uken, etter at hun dro, har vært veldig tøff, innrømmer han.

GLANSDAGENE: Andy Cole huskes fortsatt som en av Premier Leagues beste spisser gjennom tidene. Foto: Phil Noble (Pa Photos)

Det er ikke første gang Cole snakker åpenhjertig om problemene han har levd med de siste årene. Den gamle spiss-stjernen fortalte The Guardian i 2018 at han har slitt med depresjoner i ettertid av transplantasjonen i 2017.

- Jeg var deprimert etter transplantasjonen fordi det er veldig vanskelig å forstå traumene du får etterpå. Jeg husker jeg tømte en pose med medikamenter og begynte å gråte mens jeg tenkte: «For å overleve en dag til, er det dette jeg må ta. Resten av livet. Jeg vet ikke om jeg kan forsette», sa Cole i intervjuet, som Dagbladet omtalte den gangen.

Andy Cole spilte totalt 414 kamper i Premier League og scoret 187 mål.

Han har spilt for en rekke klubber, inkludert Arsenal, Newcastle, Manchester City, Sunderland og Blackburn, men er mest kjent for sine seks år i Manchester United på slutten av 90-tallet. Da var han med på å vinne en rekke trofeer.