United-keeper Henderson blir i Sheffield ut sesongen

Ole Gunnar Solskjærs utlånskeeper Dean Henderson får fullføre sesongen i Sheffield. Det bekrefter Manchester United mandag.

23-åringen skulle ha returnert til de rød djevlene 30. juni, men blir på Bramall Lane til årets sesong er ferdig, skriver Manchester United på sin nettside.

Henderson har storspilt for Sheffield United i år.

Briten har spilt alle kamper utenom to, og holdt buret rent hele 11 ganger – nest flest i ligaen bak Liverpools Alisson Becker med 12. De to kampene keeperen måtte se fra sidelinjen var mot nettopp Manchester United. Utlånspremissene hindret han i å få spille mot klubben han er utlånt fra.

Skryt av Solskjær

For drøyt en uke siden roste Solskjær Henderson for prestasjonene i Sheffield.

– Dean har hatt en fantastisk sesong, akkurat som den forrige i Sheffield United. Lånet har fungert slik vi ville, sa den norske manageren og la til:

– For meg har de to årene vært fantastiske for hans utvikling. Han har spilt med og mot menn. Som statistikken viser har redningene hans gitt poeng. En dag vil han bli nummer én både for Manchester United og England, og det er opp til han å utvikle seg.

Når Henderson returnerer i spillerstallen til nordmannen, havner han nok i andrerekke bak Manchester Uniteds nummer 1, David de Gea. Spanjolens kontrakt løper til sommeren 2025.

De Gea skal være verdens best betalte i sin posisjon, med en årslønn på rundt 200 millioner kroner.

