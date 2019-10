United-kjøpene fikk legenden til å reagere umiddelbart: - Alarmklokkene ringte

Nå håper Paul Scholes at Ole Gunnar Solskjær kan kan få skuta på rett kjøl.

Søndag spiller Manchester United mot Liverpool på Old Trafford. Vertene har i en årrekke hatt et godt tak på rivalen fra Merseyside, men denne sesongen er det Jürgen Klopps Liverpool som gå inn til kampen som store favoritter.

Ole Gunnar Solskjærs United har kun plukket ni poeng fra åtte kamper og storklubben lå kun to poeng over nedrykksstreken før denne helgens runde.

United har ikke vunnet ligaen siden 2013 og har hatt fire managere siden sir Alex Ferguson takket for seg. I tillegg styres mye i og rundt klubben av den mektige direktøren Ed Woodward. Han har måttet tåle mye kritikk for sine valg.

- Fikk alarmklokkene til å ringe



Tidligere Manchester United-stjerne Paul Scholes sier at han allerede under David Moyes ledelse (2013 - april 2014) at noe var galt. Spesielt signeringene av to spillere fikk alarmklokkene til å ringe for den gamle midtbanespilleren.

I løpet av den smått berømte sommeren 2013, da United ble koblet med en rekke stjernespillere, endte det opp med at kun Marouane Fellaini fra Moyes' gamle klubb Everton.

KRITISK TYPE: Manchester United-legenden Paul Scholes. Foto: Mike Egerton (Pa Photos / NTB scanpix)

I det påfølgende vintervinduet hentet skotten også Juan Mata fra Chelsea. Spanjolen, som er en meget godt likt kar i klubben, spiller fortsatt i United.

- Jeg tror alarmklokkene ringte umiddelbart så fort Moyes tok over å hentet Juan Mata og Fellaini for rundt 70 millioner pund til sammen, sier Scholes ifølge Daily Mail.

- Der er gode spillere, men de er ikke Manchester United-spillere, sier han videre.

Det skal ifølge Daily Mail være Woodward som godkjente begge disse signeringene, på et tidspunkt da han nettopp hadde tatt over som direktør fra David Gill.

- Ole kan rette på det



Nå håper Scholes at nåværende manager Ole Gunnar Solskjær ikke gjør de samme feilene som det forgjengerne har gjort. Louis van Gaal hadde feilkjøp som Angel Di Maria og Bastian Schweinsteiger, mens José Mourinho ikke traff blink med folk som Fred, Romelu Lukaku og Alexis Sanchez.

- Jeg tror ikke sir Alex Ferguson og David Gill hadde signert den type spillere, så siden den gang, har alarmklokkene ringt og vi har endt opp i den situasjonen vi er nå, fordi det ikke har blitt hentet inn «Manchester United»-spillere, mener Scholes.

- Ole har kommet inn og har sjansen til å rette på dette, sier han.

Solskjær hentet folk som Harry Maguire, Daniel James og Aaron Wan-Bissaka i løpet av sitt første overgangsvindu som manager i Old Trafford-klubben.

Nordmannen har git signaler om at han kunne tenke seg å styre stallen ytterligere i januar og kroaten Mario Mandzukic kobles med en overgang til United.

P.S. Manchester United spilles 17.30 søndag. Følg kampen i Nettavisens livesenter