United kommer til Norge og møter Kristiansund

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United møter Kristiansund i Oslo i sommer.

Manchester United bekrefter på sine hjemmesider at klubben møter Kristiansund på Ullevål Stadion 30. juli.

Dagen etter, 31. juli, skal Uniteds nyetablerte kvinnelag møte Vålerengas kvinnelag på Intility Arena, melder klubben.

Solskjær: - Gleder meg stort

Ole Gunnar Solskjær legger ikke skjul på at han gleder seg til å møte laget fra hjembyen.

- Jeg gleder meg stort over at vi skal spille mot Kristiansund BK. De er fra hjembyen min i Norge, som også er en bonus for meg. Vi har en massiv fangruppe i Skandinavia, og det er strålende at jeg møter United-fans hvor enn jeg går i Norge, sier Solskjær.

46-åringen mener kampen blir viktig for å finne formen før neste Premier League-sesong.

- Kampen blir virkelig viktig med tanke på forberedelsene til en ny sesong. Vi ønsker å få en god start og gi oss selv en sjanse til å være med når en ny sesong starter. Den beste måten å sikre det, er med et godt driv fra forsesongen, fortsetter Uniteds norske manager.

KBK-treneren: - Tidenes «boost»

Også Kristiansund-trener Christian Michelsen gleder seg stort til møtet med superstjernene fra Manchester i sommer.

- Det kommer til å være tidenes «boost». Mange av de guttene lever og ånder for Premier League. De følger med hele tiden og er med på Premier League Fantasy. Jeg tror de gleder seg sinnssykt, men når de får reflektert at de skal spille mot den gjengen, tror jeg ikke de bare gleder seg, sier KBK-trener Christian Michelsen til TV 2.

Manchester United endte som nummer seks i årets Premier League-sesong.