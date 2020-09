United-legende kjøpte helside i avis etter Solskjærs stjernesignering

Manchester United sikret seg nylig Ajax-stjernen Donny van de Beek. Da ønsket Ajax-direktør og tidligere storkeeper Edwin van der Sar å gi sine gamle supportere en klar beskjed.

Van der Sar, som spilte for United fra 2005 til 2011, er nå sportsdirektør i Ajax og hadde en direkte finger med i forhandlingene om van de Beek.

Etter å ha solgt stjernen valgte han å ta ut en helsides annonseplass i lokalavisen Manchester Evening News.

Der kom han med denne beskjeden til United-fansen:

Kjære Manchester United-fans.

Jeg håper dere har det bra.

Det virker som våre stier har møttes igjen. En av våre egne skal slutte seg til dere denne sesongen. Og som så mange andre spillere før ham, har han vært i klubben vår siden han var barn.

Det gikk ikke lenge etter debuten hans før han var en av våre beste spillere. Spesielt de siste årene var utrolige. Fra Europa League-finalen (no hard feelings) til Champions League-eventyret vårt og det nederlandske seriemesterskapet. Laget han var en del av viste verden hvem vi er og hva Ajax står for.

Som dere, finner vi stolthet i å utvikle våre egne talenter og gi dem en sjanse på det øverste nivået. Deres nye stjerne er et resultat av den tankegangen.

Det er en av mange grunner til at vi ikke liker at han drar, men vi har forståelse for at det er tid for å gjøre det. For å drømme videre.

Og det er ikke noe bedre sted å gjøre dette på enn i teateret deres. Stol på meg, jeg vet.

Vær så snill, ta godt vare på vår Donny, hjelp ham å drømme. Og nyt fremtiden.

Det tok ikke lang tid før Manchester United uttrykte sin beundring for den gamle keeperens gest.

Uniteds offisielle twitterkonto svarte med å legge ut følgende hilsen tilbake til van der Sar:

Overgangssummen for nederlenderen hevdes å ligge på cirka 40 millioner pund. Van de Beek ser veldig frem til å bli en del av Manchester United.

- Jeg klarer ikke forklare hvor stort det er å få muligheten til å bli en del av en klubb med en så utrolig historie, sier van de Beek.

Takker Ajax

Samtidig takker han gamleklubben Ajax hvor han har gått gradene.

- Nå er jeg klar for å ta det neste steget i karrieren og levere på det høyeste nivået, og det finnes ingen høyere standard enn hos Manchester United, forteller nederlenderen.

Den 23 år gamle midtbanespilleren skal ha fått en femårskontrakt som gir ham mer enn 100.000 pund i uken.

- Donny har alle de tekniske kvalitetene som trengs for å prestere i dette laget. Han har også personligheten som er nødvendig for å lykkes i Manchester United, uttalte Solskjær til klubbens egne hjemmesider etter at signeringen ble offentliggjort.

Paul Thomas Clay som i flere år har kommentert nederlandsk fotball for Viasat, er ikke overrasket hvis van de Beek insisterte på å snakke med Solskjær før han tok klubbvalget.

- Det er mange som hadde lyst på ham, men når han velger United så gjør han det fordi han har hatt grundige samtaler med folkene rundt seg og antakeligvis Solskjær. Han vet veldig godt hva han går til.

- Han er grundig og godt forberedt. Han er helstøpt profesjonell, sier Clay til Nettavisen.

Det er bare for United-fansen å glede seg til den nye sesongen.

