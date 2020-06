United-legende raser mot De Gea etter poengdeling mot Spurs: - Jeg vil slått til ham

Det endte med poengdeling da Jose Mourinho og Tottenham fikk besøk av Ole Gunnar Solskjær og Manchester United. Nå kritiserer klubblegender Manchester Uniteds stjernekeeper.

TOTTENHAM - MAN UTD 1-1:

Bruno Fernandes reddet ett poeng for Manchester United da han scoret på et straffespark ti minutter før slutt. Det var innbytter Paul Pogba som skaffet det viktige straffesparket for gjestene.

Etter kampen skryter målscorer Fernandes av samarbeidet med franskmannen. Samtidig gleder han seg over prestasjonen mot Spurs.

- Vi gjorde det veldig bra. Det var en vanskelig kamp, sier Fernandes til Sky Sports.

Tottenham hadde imidlertid tatt ledelsen allerede i første omgang etter mål av Steven Bergwijn og det skulle vise seg å bli en mye omtalt scoring. Flere reagerer nemlig på at United-keeper David de Gea ikke reddet skuddet fra nederlenderen.

Det fikk blant andre tidligere United-helt Roy Keane til å se rødt i studioet til Sky Sports.

Iren slaktet De Geas involvering i scoringen og er ikke nådeløs i sin kritikk av spanjolen.

- Den målvakten. Jeg er så lei. De Gea? Den mest overvurderte keeperen jeg har sett på veldig lenge, sier Keane.

Og skal vi tro iren så skal De Gea være glad for at Keane ikke befant seg i garderoben i pausen.

- Jeg ville ha slåss med ham. Jeg ville ha slått til ham. Dette er en etablert internasjonal keeper, forteller Keane.

OPPGITT: Roy Keane med nådeløs kritikk. Foto: Harry Starbuck (Pa Photos)

Kritisk er også Keanes tidligere lagkamerat Gary Neville som heller ikke lot seg imponere av De Gea.

- Jeg tror David de Gea vil være ekstremt skuffet. Han må redde den der, kommenterte Neville da Tottenham tok ledelsen.

- Skuddet går veldig nære De Gea. Det er veldig svakt av målvakten. Veldig svakt, fortalte Neville.

TV 2s fotballekspert og tidligere Tottenham-keeper Erik Thorstvedt ville derimot ikke kritisere spanjolen for mye.

- Det blir selvfølgelig mer snakk om De Gea etter det her, men det er et knallhardt skudd, påpker Thorstvedt.

Sjansefattig start på kampen



Det ble en jevnspilt start på fredagens kamp på Tottenham Hotspur. Gjestene fra Manchester forsøkte å legge et lite press på Spurs, men ingen av lagene maktet å skapte noen ordentlige sjanser i løpet av de første 20 minuttene.

Etter 21 minutter kom imidlertid plutselig Marcus Rashford til kampen første store mulighet da han mottok ballen like foran mål etter en svak klarering av Davinson Sanchez i Tottenham-forsvaret. Rashford forsøkte seg med et skudd, men avslutningen gikk rett på Hugo Lloris i Tottenham-målet.

United virket å kvikne noe mer til etter Rashfords mulighet, men litt mot spillets gang var det Spurs som tok ledelsen.

Tottenham tok ledelsen

United-forsvaret maktet nemlig ikke å hindre Tottenham-scoring da Bergwijn kom stormene mot mål. Nederlenderen banket til og i United-målet hang ikke De Gea med på notene. Dermed tok Tottenham ledelsen 1-0 etter 27 minutter.

SCORET: Steven Bergwijn sendte Tottenham opp i ledelsen mot Manchester United. Foto: Shaun Botterill/nmc Pool (Pa Photos)

Gjestene var nær utligning noen minutter senere da Sanchez holdt på å sende ballen inn i eget mål, men Lloris fikk slått ballen ut til hjørnespark.

Etter 32 minutter var det Tottenham som var farlig frempå, og igjen var det Bergwijn som skapte trøbbel for Solskjærs menn. Denne gangen spilte han fri Heung-min Son på bakerste stolpe, men koreanerens heading ble stoppet av De Gea.

På overtid forsøkte Bruno Fernandes seg med et langskudd for gjestene, men igjen hadde Tottenhams franske målvakt kontroll.

Dermed stod det 1-0 til Spurs ved pause.

Store United-sjanser



Manchester United var tydelig sultne på mål etter pause og la press på Spurs etter hvilen.

Solskjær tok også grep tidlig i omgangen da han satte innpå Paul Pogba og etter 65 minutter var gjestene nær scoring. En dyktig Fernandes fant Anthony Martial foran mål og kun en kvikk Eric Dier som fikk blokkert skuddet fra franskmannen hindret United-scoring.

Minuttet senere kom Martial til en ny avslutning og denne gangen endte skuddet på mål, men mellom stengene vartet Lloris opp med en fantastisk redning.

Lloris maktet imidlertid ikke å stoppe United da Paul Pogba skaffet gjestene straffe etter at han ble presset i bakken av Dier. Fernandes tok ansvaret fra ellevemeteren og banket inn 1-1.

UTLIGNET: Bruno Fernandes scoret fra krittmerket. Foto: Glyn Kirk/nmc Pool (Pa Photos)

Begge lag jaktet scoring mot slutten av kampen, men det resulterte aldri i noen flere mål.

Det ble likevel dramatisk mot slutten av kampen da dommeren pekte på straffemerket da Fernandes gikk i bakken i Tottenhams sekstenmeter. TV-bildene viste at avgjørelsen var feil og VAR omgjorde straffesparket.

Kampen endte til slutt 1-1.

Tottenham befinner seg nå fortsatt på 8. plass i Premier League, mens Manchester United beholder 5. plassen.

Solskjærs menn møter Sheffield United hjemme i neste kamp førstkommende onsdag. Spurs får besøk av West Ham på tirsdag.