United-legenden Rooney om van Gaal: – Han fikk sparken for tidlig

Manchester United-legende og nåværende Derby-spiller Wayne Rooney mener det var en tabbe av United å sparke Louis van Gaal to dager etter FA-cuptriumfen.

Van Gaal fikk sparken i United etter to år i klubben. Han vant FA-cupfinalen over Crystal Palace med klubben lørdag 21. mai, før han to dager senere fikk sparken.

Van Gaal ledet United til en 4.-plass i 2015, mens sesongen etter ble det «bare» 5.-plass, som betød ikke mesterligaspill. Da var det også kroken på døra for van Gaal.

- Jeg er svært skuffet over å ikke få muligheten til å fullføre vår treårsplan. Jeg mener bestemt at grunnlaget er lagt for at klubben skal utvikle seg videre og oppnå enda større suksess, sa van Gaal etter sparkingen.

Feil, mener Rooney.

- Vi burde hatt han den tredje sesongen. Da hadde vi vært mye sterkere. Jeg var langt nede da Louis ble sparket. Det var en glede for meg å jobbe med ham.

Van Gaal trente United i 103 kamper og vant 54, spilte 25 uavgjort og tapte 24. Han gjorde også Rooney til kaptein mens nederlenderen var trener.

- Jeg følte vi ble bedre og spillerne begynte å skjønne visjonen til Louis. I løpet av to årene med Louis lærte jeg mer enn med noen annen manager. Det er derfor jeg for alltid vil være takknemlig for ham. Ikke bare for at han gjorde meg til kaptein, men for all tillit og tro han hadde i meg.

(©NTB)