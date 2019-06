United-lekkasje: Woodward avslører Solskjærs planer i intern e-post

Den mektige Manchester United-direktøren skal ha sendt ut en intern e-post rett før Aaron Wan-Bissaka ble bekreftet klar for klubben. Den engleske avisen The Telegraph gjengir nå innholdet.

Det er The Telegraph og journalist James Ducker som lørdag ettermiddag skriver at en intern epost fra klubbdirektør Ed Woodward har blitt lekket til pressen.

Ducker skriver at han selv har sett eposten fra den mektige United-sjefen. Eposten skal ha blitt sendt rett i forkant av at Aaron Wan-Bissaka ble klar forklubben lørdag.

Ifølge avisen omtaler Woodward de videre planene som United har på overgangsmarkedet i denne eposten. Woodward forsikrer blant annet mottakerne om at Solskjær og United jobber tålmodig i kulissene med å forsterke laget.

- Skal kjøpe flere



Direktøren påpeker at Premier League-klubben har en klar plan for sommerens aktivitet på overgangsmarkedet og at de tar et steg av gangen. Han oppfordrer mottakerne om å ignorere det han omtaler som «misledende informasjon i media».

Videre antyder Woodward, ifølge The Telegraph, at det vil komme flere signeringer før vinduet stenger 8. august, selv om de er «inflasjon i markedet». I tillegg til Wan-Bissaka, har United også hentet inn vingen Daniel James fra Swansea i sommer.

Den engelske avisen gjengir deler av den omtalte eposten:

- Selv om det er inflasjon i markedet og gjentatte spekulasjoner og historier i media, som kan være misledede, jobber rekruteringsteamet - sammen med manager Ole Gunnar Solskjær - i det stille bak kulissene for å finne nye, spennende spillere som passer inn i deres langsiktige plan for klubben, skriver Woodward i eposten.

Ifølge Ducker så er Solskjærs plan å hente inn unge, sultne spillere, helst med britisk pass. Dette er spillere nordmannen håper kan utvikles ytterligere.

De siste årene har United i alt for stor grad satset på dyre og kortsiktige løsninger på overgangsmarkedet, noe vi blant annet så under José Mourinhos ledelse.

- Etter at vi sikret oss Daniel James fra Swansea tidligere denne måneden, kan jeg med glede bekrefte at vi har hentet inn den spennende forsvarsspilleren Aaron Wan-Bissaka fra Crystal Palace, skriver Woodward til mottakerne av eposten.

- Aaron passer perfekt inn i Oles filosofi og hans planer for å bygge opp laget. Det er en spiller som vil begeistre fansen vår gjennom sesongen, mener Woodward.

Sportsdirektør?



Selv om United har forsterket stallen denne sommeren, har klubben også måttet tåle kritikk fordi det har tatt lang tid å få signeringene i havn. Forhandlingene med Crystal palace om Wan-Bissaka har tatt svært lang tid å dra i land.

Optimalt sett ønsker nok Solskjær å ha de fleste på plass innen sesongoppkjøringen, men det ser nå ut til å bli vanskelig. Mange har ment at klubben burde ha ansatt en såkalt sportsdirektør på et tidligere tidspunkt, men ifølge Telegraph har ikke United konkrete planer om dette nå. Det er i stedet Woodward, Solskjær, Matt Judge, Mike Court og klubbens speidere som styrer spillerlogistikken denne sommeren.

- Tre nye spillere



James Ducker skriver at Solskjær videre jakter to midtbanespillere og en midtstopper før vinduet stenger tidlig i august. Som mulige midtbanealternativer trekker journalisten fram Newcastles Sean Longstaff og Sportings Bruno Fernandes.

Leicester-stopper Harry Maguire nevnes som et mulig alternativ i forsvar, men prisen på rundt 80 millioner pund kan vise seg som et hinder for United.

Ducker hevder at Jadon Sancho fra Borussia Dortmund og Declan Rice fra West Ham er andre spillere som skal ha vært av interesse for United i sommer.

Videre skriver han at klubben også jobber hardt med å forlenge kontrakten til Marcus Rashford og partene skal ha kommet langt i disse forhandlingene.

Solskjær kom inn som United-manager i desember i fjor og fikk jobben permanent noen måneder senere. Til tross for at nordmannen fikk en meget god start i klubben, endte det til slutt med en noe skuffende sjetteplass i Premier League.