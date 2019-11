United lekte seg til seier mot Partizan

Ole Gunnar Solskjærs menn leverte i nærheten av sesongbeste. Samtidig retter United-legenden Paul Scholes en advarende pekefinger mot klubben.

MANCHESTER UNITED - PARTIZAN BEOGRAD 3-0:

Manchester United hadde ingen problemer med å feie Partizan Beograd av banen og sikre avansement til utslagsrundene i Europa League torsdag.

Mason Greenwood, Anthony Martial og Marcus Rashford scoret målene for Manchester United i 3-0-seieren.

Scholes: - Ole trenger hjelp nå

I forbindelse med torsdagens kamp satt Paul Scholes i BT Sports' studio som ekspert. Den tidligere Manchester United-spilleren mener klubben nå trenger en sterk sportsdirektør, som bidrar ved kjøp av spillere.

- Dette er tiden der det trengs litt hjelp for Ole. Ikke misforstå meg, det er noen bra folk i klubben. Sjefsspeideren og Mike Phelan for eksempel, de har stor erfaring. Men tiden er inne for å hjelpe dem med å hente noen store spillere til klubben, sier Scholes.

ADVARER: Paul Scholes mener Manchester United må gjøre noe med strukturen i klubben, for å kunne nærme seg Manchester City og Livrepool. Foto: Simon Cooper (Pa Photos)

44-åringen mener Manchester United-direktør Ed Woodward ikke innehar kompetansen som trengs for å ta avgjørelser rundt det sportslige.

- Ser man på business-delen er det veldig bra. Ed Woodward er veldig bra på det, men som fotballmann? Jeg mener at han ikke er noen fotballmann.

- Tidligere hadde United sir Alex Ferguson og David Gill. David Gill var fullstendig briljant, og han har vært et stort savn for klubben. Han kjente fotballspillere ut og inn, sier Scholes.

Han får støtte av en annen tidligere United-spiller, Owen Hargreaves, som satt i samme studio.

- Jeg er helt enig med Scholesy. Det kommer til å ta tid å bygge det opp igjen, men de må starte. Rekrutteringen er den ene tingen de må få på plass. City og Liverpool har fått det på plass, og derfor er de der de er i dag, sier Hargreaves.

United-dominans fra start til slutt

I selve kampen var det i grunn aldri noen tvil om at alle poengene skulle bli værende igjen i Manchester etter at Mason Greenwood ga United ledelsen etter 21 minutter.

Unggutten dro seg fri inne i boksen, og rundlurte keeper Vladimir Stojkovic da han sendte avslutningen i nærmeste hjørne med venstrebeinet.

STORTALENT: Mason Greenwood satte inn Manchester Uniteds første mål mot Partizan. Foto: Oli Scarff (AFP)

Etter en drøy halvtimes spill var det Martial sin tur. Frankmannen lurte vekk to-tre serbere, før han pirket inn 2-0 for United.

Rashford, som bommet på en del sjanser i første omgang, ville ikke være noe dårligere og fikk uttelling etter 49 minutter. Ashley Young trillet ballen til 22-åringen, som hamret inn Uniteds tredje med venstrefoten.

Det var Ole Gunnar Solskjær godt fornøyd med.

- Vi trengte en seier, men vi trengte også en prestasjon der guttene ønsket å gå offensivt ut og score mer enn det ene målet. Vi kunne hatt mange flere i kveld. Det var en god prestasjon, og det er godt å få de tre poengene, sa Solskjær til BT Sport.

Et skår i gleden for Manchester United er det at formsterke Scott McTominay måtte av banen med en skade i ankelen kvarteret før slutt.

- Jeg vet ikke hvor ille det var. Han sa at det kom til å gå bra, men han kunne ikke fortsette. Forhåpentligvis er han klar til søndag, sa Solskjær om skaden.

Manchester United møter Brighton i Premier Leauge førstkommende søndag.