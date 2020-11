Opptur for Solskjær: United snudde 0-1 til 3-1

Ole Gunnar Solskjærs Manchester United slo tilbake etter to tap. Det ble 3-1 over Everton etter mål av Bruno Fernandes, Marcus Rashford og Edinson Cavani.

United forsvarte seg dårlig etter et langt utspill fra Evertons keeper etter 19 minutter. Aaron Wan-Bissaka var ikke helt med da Bernard skar inn i banen og ordnet 1-0.

På sidelinjen ble en oppgitt Solskjær fanget av TV-kameraene.

Så snudde to headinger kampen. Først ut var Fernandes etter en Luke Shaw-pasning. Da var det var spilt vel 25 minutter. Ikke så lenge etter kom et nytt innlegg fra venstre. Denne gangen headet Rashford ballen inn til 1-2 bak Jordan Pickford. Fernandes sto for den målgivende pasningen.

Langt ut i overtiden hadde Everton en bra sjanse til å utligne til 2-2, men det lyktes ikke. På overtid scoret i stedet Cavani på en kontring etter at Fernandes la pasningen.

Seieren sendte United opp på ti poeng etter sju kamper.

Press

United tapte hjemme mot Arsenal i forrige serierunde, og det nederlaget ble fulgt opp med tap for Basaksehir i Champions League. Dermed ble det umiddelbart full fart i mediespekulasjonene rundt Solskjærs framtid som Old Trafford-manager.

Nordmannen har hatt en evne til komme opp med gode resultater de gangene presset virket som størst. Det samme skjedde denne gangen. United tok en fortjent seier.

Everton har møtt veggen etter en sterk start og har fire kamper på rad uten seier i serien.

Evertons neste kamp i Premier League går borte mot Fulham 21. november. Samme dag møter United West Bromwich hjemme.

(©NTB)