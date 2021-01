United-spillere fikk rasistisk hets etter sjokktap

Manchester United-duoen Anthony Martial og Axel Tuanzebe ble utsatt for rasisme i sosiale medier i etterkant av onsdagens hjemmetap for Sheffield United.

Ifølge Sky Sports mottok begge to rasistiske meldinger i kommentarfeltet på Instagram. Tuanzebe ble også et mål for misfornøyde fans på Twitter.

Manchester United fordømmer det hele på det sterkeste i en uttalelse.

«Alle i klubben er forferdet over den rasistiske hetsen spillerne er utsatt for i sosiale medier etter gårsdagens kamp», skriver storklubben.

United legger til at det er «oppmuntrende å se andre supportere fordømme meldingene».

Old Trafford-laget anmoder de ulike sosiale mediene om å forsterke tiltakene mot rasistisk oppførsel.

Manchester United gikk onsdag på sitt første tap i Premier League siden starten av november. Det svært overraskende 1-2-nederlaget kom hjemme mot tabelljumboen Sheffield United.

(©NTB)

