United-stjerne ble matchvinner tross skade

Alexis Sánchez pådro seg en ankelskade, men ble likevel matchvinner da Chile slo Ecuador 2-1 og sikret seg plass i kvartfinalene i Copa America natt til lørdag.

Manchester United-stjernen spilte med smerter etter å ha skadet ankelen før pause. Likevel fullførte han kampen og satte seks minutter etter pause inn scoringen som avgjorde oppgjøret.

– Jeg tråkket over, men spilte videre som følge av den kjærligheten jeg føler for dette landslaget. Når jeg spiller for landet mitt, er jeg alltid lykkelig, sa matchvinneren etter kampen.

Fredagens scoring var hans andre i årets Copa America.

Sanchez har bak seg en vanskelig sesong i Manchester United. Han slet også med en ankelskade i forkant av Copa America, men ble friskmeldt i tide til turneringen.

– Heldigvis er ikke dette den gamle ankelskaden han fikk i Manchester United, sa Chiles landslagssjef Reinaldo Rueda etter fredagens kamp.

Legene konkluderte med at Sanchez kunne fullføre kampen med smertestillende tabletter.

United-stjernen står nå bokført med 43 mål for hjemlandet.

(©NTB)