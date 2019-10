Nederland-stjernen mener de rødkledde fra Manchester ikke tar Europa League seriøst.

Ole Gunnar Solskjærs mannskp skuffet på bortebane i Nederland, da de spilte 0-0 borte mot AZ fra Alkmaar i Europa Leagues gruppe L. United ligger på andreplass i gruppa bak serbiske Partizan.

Flere av United-stjernene var ikke å finne i startoppstillingen, og det var vertene som i stor grad styrte oppgjøret på Cars Jeans Stadium. Uansett var det United som hadde de største sjansene.

I tillegg er det mange som mener at Marcus Rashford burde hatt et straffespark mot slutten av oppgjøret torsdag kveld, da han ble revet overende inne i AZ-boksen.

- Forbanna

En som overhode ikke var imponert over det han så fra Manchester United tidligere denne uken er den nederlandske legenden Marco van Basten. Han mener klubben må begynne å ta Europa League mer seriøst:

- Hva har United gjort så langt? De slo Astana 1-0! De ligger på 10. plass i Premier League, og de spiller en type fotball det virkelig ikke er verdt å skrive hjem om, sier Van Basten ifølge The Mirror.

- Manchester United er en veldig stor klubb. Men nå snakker jeg kun i form av at de har masse, masse penger.

54-åringen er tydelig på at Uniteds arrogante oppførsel i Europa ikke appellerer til ham overhode, og at det burde anses som en energiinnsprøytning for lagene som møter Solskjærs klubb.

MISFORNØYD: Marco van Basten liker ikke innstillingen fra United-spillerne. Foto: Flavio Lo Scalzo (Reuters)

- Dersom jeg spilte for AZ, så hadde jeg vært veldig forbanna. Og jeg hadde vært utrolig motivert til å vise hvor forbanna jeg hadde vært, sier Van Basten.

Den legendariske nederlenderen trente selv AZ i en kort periode i 2014, og kan også se tilbake på treneropphold med Ajax, Heerenveen og det nederlandske landslaget i løpet av sin karriere.

Mannen fra Utrecht er uansett aller best kjent for det han utøvde på banen. I løpet av sin karriere spilte ham for både Ajax og Milan i deres glansdager, og vant Champions League med den italienske stormakten i 1989 og 1990.

Legenden ble også den store helten da han scoret et av målene som senket Sovjetunionen i EM-finalen i 1988, og sikret Nederland deres hittil eneste tittel på internasjonalt nivå.

Kunstgress

I dagene som ledet opp til kampen gikk mye av debatten rundt det vanskelige kunstgresset som møtte United-spillerne på Cars Jeans Stadium. Blant andre Solskjær selv var kritisk til underlaget.

- Jeg er overrasket over at de har valgt å spille på denne banen. Jeg er vant med det fra Norge, men det er ikke det beste akkurat. Dette er en av de dårligste kunstgressbanene jeg har sett på lenge. Det er verre enn i Norge. Hjemme i Norge er banene langt mer moderne. Jeg tror det er trygt, men det er absolutt ikke det nyeste underlaget, sa Solskjær i forkant av kampen.

Uniteds innstilling til å spille på det vriene underlaget er en annen ting som ser ut til å ha irritert Van Basten:

- Disse United-spillerne er godt betalte profesjonelle fotballspillere. Så, de mener at de ikke burde spille på kunstgress? Gi deg! Slutt å snakk om disse bortskjemte gutta, tordnet det fra den legendariske angriperen.

- Dette er spillere som blir betalt voldsomt mye penger, og skal være profesjonelle. De burde ikke sutre over kunstgress.

Man skal ikke lengre tilbake enn til 2017 sist gang Manchester United spilte i Europa League. Den gangen gikk de rødkledde fra Old Trafford helt til topps i turnering etter at Ajax ble slått i finalen i Stockholm.

Som nevnt, så ligger United på andreplass i sin gruppe i Europas nest gjeveste klubbturnering. Serbiske Partizan ligger på plassen foran, mens AZ følger på plassen bak United. Astana fra Kasakhstan er jumbolaget i gruppe L.