United-stjernens innstendige bønn til regjeringen: – Opptre menneskelig

I et følelsesladd brev til den britiske regjeringen ber Manchester United-stjernen Marcus Rashford om umiddelbar handling for å redde barns tilgang på mat.

Britiske myndigheter har besluttet å avvikle ordningen som under koronapandemien har gitt barnefamilier tilgang på matkuponger. Det har fått Rashford til å reagere sterkt.

Målet med kupongordningen var å sørge for at britiske barn ikke gikk sultne mens skolene var stengte som følge av virussituasjonen. I et brev, omtalt av blant andre Sky Sports , ber Rashford om at regjeringen gjør helomvending.

«Dette handler ikke om politikk, det handler om medmenneskelighet», skriver Rashford.

Les også: Brann-keeper klar for ny klubb

«Matmangel i England er en pandemi som kan spenne over generasjoner hvis vi ikke handler rett nå», tilføyer han.

1,3 millioner barn

Premier League-profilen henviser også til at regjeringen har vært tydelig på at alle virkemidler skal tas i bruk for å få økonomien på rett kjøl etter viruskrisen.

«Jeg ber dere i dag om å gjøre det samme for å beskytte alle sårbare barn over hele England», skriver Rashford.

Matkuponger har den siste tiden vært tilgjengelige for familiene til rundt 1,3 millioner barn i England. Nylig opplyste imidlertid regjeringen at ordningen ikke blir forlenget gjennom sommeren.

United-stjernen Rashford har samlet inn mer enn 20 millioner pund, rundt en kvart milliard kroner, til veldedighet under koronaperioden.

Egne erfaringer

Ifølge Sky Sports har flere enn fem millioner husholdninger med barn slitt med matmangel de siste månedene.

I brevet til myndighetene skriver Rashford også om sin egne erfaringer som barn.

«Uten den vennligheten og sjenerøsiteten som fantes i lokalsamfunnet jeg hadde rundt meg, ville det ikke vært noen Marcus Rashford slik jeg framstår i dag», heter det i brevet.

Les også: Hevder én ting stoppet Werner fra å bli Liverpool-spiller

Han påpeker videre at moren jobbet hardt for at det hver dag skulle være mat på bordet, men at det ikke var tilstrekkelig. Frokostklubber og gratis skolemåltider ble viktige bidrag i kostholdet.

«Suppekjøkken var heller ikke fremmed for oss», skriver Rashford.

Nå ønsker han å hjelpe barn i samme situasjon.

(©NTB)