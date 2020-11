United vant etter Fernandes-straffe

Manchester United tok en livsviktig seier over bunnlaget West Bromwich lørdag kveld.

MANCHESTER UNITED - WEST BROMWICH 1-0:

Bruno Fernandes fikk to forsøk fra straffemerket mot West Bromwich, og på forsøk nummer to scoret portugiseren. Det sørget for en livsviktig seier for Manchester United og Solskjær.

West Bromwich, som ikke har vunnet en enste kamp i Premier League denne sesongen, truet United gjennom hele kampen. Men til slutt var det United som kunne juble for tre poeng.

Martial-bom

Manchester United har ikke hatt en god start på sesongen og lå før lørdagens kamp et godt stykke nede på tabellen. Solskjær og United hadde mye å bevise i kampen mot bunnlaget West Bromwich, og gikk rett i strupen på gjestene.

Etter to minutter la Mata inn og Martial fikk stusset ballen mot lengste hjørne, men Sam Johnstone reddet.

Etter et kvarters tid skulle Martial få en enda større sjanse. Manchester United spilte seg nydelig gjennom og Fernandes fant Martial fri foran mål. Franskmannen avsluttet brukbart fra kort hold, men Johnstone leste avslutningen før ballen forlot Martial sine føtter og vartet opp med en nydelig redning.

United kom til flere sjanser i første omgang, men de klarte ikke å score på en meget god Sam Johnstone i West Bromwich-målet.

Straffe-drama

Andre omgang startet dramatisk. Gallagher gikk i bakken i Uniteds sekstenmeter, og dommeren pekte på straffemerket. Men så kom VAR på banen. Dommeren gikk ut og så på monitoren og straffen ble annullert.

Rashford prøvde seg på et skudd like etter, men Johnstone var med på notene.

Det var også De Gea da Townsend kom til en stor sjanse rett etterpå. Backen var helt alene på bakerste stolpe og avsluttet lavt mot lengste hjørnet. Men De Gea er som kjent god med beina, og spanjolen vartet opp med en enorm beinparade.

Og bare noen minutter senere fikk United straffe da Furlong stoppet en ball med armen. Fernandes stilte seg opp og tok straffen, men Johnstone reddet.

Keeperen jublet, men han hadde vært for tidlig ute og dermed måtte straffen tas på nytt. På forsøk nummer to var Fernandes sikker, og United gikk opp i ledelsen 1-0.

United kom til flere store sjanser utover i andre omgang, og det samme gjorde West Bromwich. Callum Robinson traff tverrliggeren i det 65. minutt blant annet.

Flere mål ble det imidlertid ikke, og United tok dermed sesongens første hjemmeseier i Premier League.

