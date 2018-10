Uniteds dårlige poengfangst fortsetter

Manchester United klarte aldri å få nettkjenning og delte poengene med Valencia etter en målløs kamp i mesterligaen tirsdag.

Manchester United er inne i en trøblete periode med ett poeng på de to siste seriekampene og mye bråk rundt trener José Mourinho og Paul Pogba. Kveldens 0-0-resultat mot Valencia gjør ikke situasjonen for de rødkledde veldig mye bedre.

– Vår selvtillit er ikke så bra akkurat nå, men innstillingen er bra, sa Mourinho til Viasat.

– Jeg ville ha en reaksjon i dag, og det fikk jeg. Det var ingen fenomenal reaksjon, men det var en reaksjon. Spillerne prøvde å vinne. Vi gjorde det vår kvalitet tillot oss å gjøre, la han til.

Tam åpning

De røde djevlene startet best, men Valencia tok mer og mer over, uten at noen av lagene kom til de virkelig store sjansene i første omgang. Den største var signert Goncalo Guedes som dro seg inn i banen fra venstre. Han dunket til mot det lengste krysset, men ballen gikk en meter over målet til David de Gea.

Manchester United, som enkelt slo Young Boys 3-0 i den første gruppespillkampen, skulle snart se Guedes klinke til igjen. Fem minutter ut i andre omgang fyrte portugiseren av, men nok en gang gikk skuddet meteren utenfor krysset.

Ingen Pogba-suksess

Paul Pogba viste seg fram ved flere anledninger og kom til flere store sjanser, men det ville seg ikke for franskmannen. Han måtte se sitt lag gå målløst av banen mot et oppofrende Valencia-lag.

Juventus, uten Cristiano Ronaldo, vant komfortabelt 3-0 mot Young Boys i den andre kampen i gruppe H. Paulo Dybala scoret ekte hat trick.

Manchester United ligger på 2.-plass i gruppe H, plassen bak Juventus. Valencia ligger på 3.-plass og Young Boys er på siste.

(©NTB)

Mest sett siste uken