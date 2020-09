Unntak for innreisereglene for deltakere i verdenscupen i skiidretter og håndball-EM

Det ligger an til full internasjonal deltakelse dersom det blir verdenscuprenn i langrenn på Lillehammer før jul. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Foto: (NTB scanpix)

Regjeringen åpner for at utenlandske idrettsutøvere får komme til Norge for å delta i verdenscupen på ski og internasjonale håndballkamper.

Dermed ligger det an til at EM-kampene i håndball i Trondheim i desember spilles som normalt, men uten publikum. Det kan også arrangeres verdenscup i nordiske grener (langrenn, hopp, kombinert) på Lillehammer med full internasjonal deltakelse. Også for europacupkamper i håndball blir det gitt unntak for innreiseanbefalingene fra Helsedirektoratet, kunngjorde kulturminister Abid Raja (V) på en pressekonferanse onsdag. Tidligere i måneden ga Raja klarsignal for at de norske fotballherrenes kommende landskamper mot Serbia, Romania og Nord-Irland kan spilles som planlagt på Ullevaal stadion. Fotballen skulle bli prøvekanin for de andre idrettene, men allerede før EM-omspillskampen mot Serbia blir det altså gitt grønt lys til større arrangementer i håndball og vintersport. Det blir ikke åpnet for unntak for innreisereglene i forbindelse med de nasjonale sesongåpningene i skiskyting (Sjusjøen) og langrenn (Beitostølen). (©NTB)

