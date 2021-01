Urolige for Kalla: - Jævlig skummelt

Koronaviruset skaper fortsatt vanskeligheter for den svenske langrennshelten.

Etter en skuffende fjorårssesong hadde Charlotte Kalla store planer om å slå kraftig tilbake denne vinteren.

Men det har hun foreløpig ikke lykkes med.

Rett før sesongstart ble svensken smittet av koronaviruset. To måneder senere sliter hun fortsatt med ettervirkninger av sykdommen.

- Det er jævlig skummelt.

Det forteller Kallas trener Magnus Ingesson til svenske Expressen.

Kalla har satt som mål å gjøre comeback i verdenscupen i Lahti 23. januar, men fortsatt er svært usikkert om det vil skje.

Kan ikke trene som før



Svensken har vært i trening i flere uker, men fortsatt responderer kroppen veldig ujevnt på treningsbelastningen etter koronasykdommen.

- Man ser at Charlotte ikke kan trene like mange dager i strekk som tidligere. Hun trenger mer tid på å hente seg inn enn tidligere og hun har ikke noe høyt totalvolum med trening, forklarer treneren.

Trener Ingesson synes situasjonen er vanskelig og beskriver det hele som en tålmodighetsprøve.

- Det finnes ingen studier om det her. Vi vet ikke hvordan det påvirker kroppen. Kanskje får vi ikke svar før om 3-4 år, sier Ingesson.

De forsøker å hjelpe Kalla tilbake på toppnivå, men tror det er lurt å ikke forhaste noe.

Iversen føler med Kalla, men er ikke overrasket



Det tror også den norske landslagstreneren Ole Morten Iversen er fornuftig.

Han kjenner Kalla godt fra da han selv var landslagstrener i Sverige.

- Det er trist. Det er vondt å høre. Jeg føler virkelig med henne. Jeg håper hun klarer å gå fort på ski igjen så fort som mulig, sier Iversen til Nettavisen.

Den norske landslagstreneren er imidlertid ikke overrasket over at en utøver som har fått Covid-19 sliter med ettervirkninger.

Iversen forteller at de har blitt opplyst om at det Kalla opplever fort kan være en konsekvens for utøvere som blir smittet.

- Slik jeg har skjønt det så er det noen som vil oppleve senvirkninger som gjør at det tar lang tid før man blir helt frisk. Vi er innstilt på at hvis noen hos oss blir syke, så har vi ikke tro på at det blir noe flere skirenn for den utøveren denne sesongen, men det kan selvfølgelig være unntak, forklarer Iversen.

Det er derfor én av årsakene til at det norske landslaget har valgt å stå over flere av verdenscuprennene denne vinteren.

- Om det er vi som er mest opplyst eller feilopplyst vet vi ikke, men vi har i hvert fall tillit til at de opplysningene vi har tilsier at det er mest fornuftig å gjøre som vi har gjort så langt, forklarer Iversen.

Selv om det fortsatt er høy smitte i Mellom-Europa så er planen fortsatt at det norske landslaget skal stille i VM i Oberstdorf.

Der håper også Charlotte Kalla å stille. Først må imidlertid kroppen respondere bedre. Til helgen planlegger den svenske skistjernen å gå renn i Östersund hvor hun får nye indikasjoner på hvordan hun ligger an.

