US Open: Djokovic videre, Wozniacki ute

Wimbledon-mester Novak Djokovic er klar for 3. runde i US Open etter 6-1, 6-3, 6-7 (2-7), 6-2 mot Tennys Sandgren. I kvinneklassen er derimot Wozniacki ute.

Djokovic senket Sandgren også i årets Wimbledon i juli. 30 år gamle Djokovic, som er rangert som nummer seks i verden, møter franske Richard Gasquet i 3. runde.

De to har møttes 13 ganger, hele 12 av kampene har endt med seier til Djokovic.

– Jeg følte at jeg spilte veldig bra i to og et halvt sett, men så mistet jeg det helt mentalt. Jeg ble forbannet, sa Djokovic om seieren mot Sandgren.

Serberen vant US Open i 2011 og 2015. Nå er han på jakt etter sin tredje seier i Grand Slam-turneringen i tennis.

I kvinneklassen var det ikke mange som holdt ukrainske Lesia Tsurenko i andrerundekampen som favoritt mot den danske verdenstoeren Caroline Wozniacki.

Men den ukrainske jenta spilte smart, og vant to strake sett, 6-4, 6-2.

Wozniacki, som tidligere i år vant Australian Open, var naturlig nok skuffet etter å ha blitt slått ut av turneringen av 36. rankede Tsurenko.

– Hun spilte slik jeg burde ha spilt. Hun hadde gode returer, brukte hele banen og ventet på stoppballene. Når de kom spilte hun aggressivt, sa Wozniacki til AFP etter kampen.

I tredje runde møter Lesia Tsurenko den 54. rankede tsjekkeren Katerina Siniaková.

(©NTB)

