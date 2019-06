USA-stjerne forsvarer jubelscener i 13-0-seier

USAs VM-spillere har fått kritikk for måten de jublet på i 13-0-seieren over Thailand. Alex Morgan slår tilbake mot dem som mener det var dårlig oppførsel.

Den regjerende verdensmesteren scoret ti mål i den andre omgangen mot Thailand. 13-0 var VM-historiens største seier.

Spillerne fortsatte å vise voldsom glede etter hvert som målene rant inn mot det asiatiske laget. Det har skapt reaksjoner.

Enkelte mener det var respektløst av amerikanerne å feire, men det er lagets store stjerne fullstendig uenig i. Alex Morgan slår tilbake mot kritikken i et intervju med ESPN.

– Jeg mener det er respektløst dersom vi ikke møter opp og gir vårt beste i 90 minutter. Det er respektløst mot Thailand-laget, sier Morgan.

Hun scoret selv fem mål i kampen og var blant dem som viste stor glede etter å ha scoret selv om oppgjøret for lengst var avgjort. Da hun satte inn 10-0 viste hun med fingrene antall mål laget hadde scoret.

– Dette er mål vi har drømt om hele livet. Jeg kommer til å juble for målene til Mal Pugh, Sam Mewis og Rose Lavelle. Dette er deres første VM-mål, og jeg er stolt av dem. Og selv kunne jeg ikke drømt om å score fem mål i et VM. Så det er fantastisk for oss alle, og jeg ignorerer med glede alle disse kommentarene, sier Morgan videre.

Hun ble den andre i VM-historien til å score fem mål i en kamp.

USA er den heteste favoritten til å sikre tittelen i Frankrike. Neste oppgave for amerikanerne er Chile søndag, før de avslutter gruppespillet med å møte Sverige.

De to beste lagene går videre til cupspill. Det gjør også de fire beste gruppetreerne.

(©NTB)