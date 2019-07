USA til VM-finale på bekostning av England

Utrolig drama da amerikanerne avanserte til nok en finale.

ENGLAND - USA 1-2:

Norges VM-overkvinner fra England var flere ganger svært nære et utligningsmål i VM-semifinalen mot USA, men hadde verken centimeterne på sin side eller dyktighet nok i kampens viktigste øyeblikk.

Englands VM-toppscorer Ellen White, som også scoret mot Norge i kvartfinalen, både utlignet, fikk en nettkjenning annullert og skaffet straffespark for de engelske damene.

Amerikanerne scoret imidertid et mål mer i en meget underholdende førsteomgang i sommervarme Lyon.

- Jeg kan ikke sette ord på hvor stolt jeg er nå. Nå må vi fortsette å være ydmyke. Vi har fortsatt én kamp igjen, sa USAs trener Jill Ellis etter kampen.

Sterkt hodespill



Christen Press sendte USA foran allerede etter ti minutters spill med en glimrende heading. Et hodestøt i mål sørget også matchvinner Alex Morgan for etter en drøy halvtime.

Både USA-stjernen og 30-årsjubilanten Morgan, og England-spiss White scoret for sjette gang i VM-sluttspillet i semifinalen.

Midtveis i andre omgang fikk White et England-mål bortdømt, for en hårfin offside etter VAR-dommernes gjennomgang. Få fikk med seg offsiden i kampens hete, men reprisene viste at spissen hadde en fot foran USA-forsvaret.

Et kontroversielt straffespark til England med under ti minutter igjen av ordinær tid kunne likevel sendte lagene til ekstraomganger.

Nok et video-drama



Etter flere minutter med repriser og gjennomgang av videobildene kom dommer Edina Alves Batista fram til at England skulle ha straffespark. Også det så ut som en riktig beslutning.

Men midtstopper Steph Houghtons forsøk fra krittet var både dårlig plassert og svakt slått, og slett ikke en vrien oppgave å hanskes med for USA-målvakt Alyssa Naeher.

USA ledet kampen 2-1 etter førsteomgang og den stillingen sto seg til innspurten. Der gjorde heller ikke Englands straffespark om på utfallet.

Like etter straffemissen ble Englands andre midtstopper, Mille Bright, utvist med sitt andre gule kort i kampen.

Nå venter enten Nederland eller Sverige for USA i VM-finalen på søndag. Den andre semifinalen spilles onsdag kveld.