Usain Bolt avslører fotballplaner tirsdag

Sprintlegenden Usain Bolt har i mange år lekt med tanken om å bli fotballproff. Tirsdag skal han fortelle hvilken klubb som har sikret seg underskriften hans.

Jamaicaneren la søndag ut et videoklipp på Twitter. Der opplyser han at detaljer rundt hans fotballframtid vil bli kjent tirsdag morgen.

I've signed for a football team! Find out which one this Tuesday at 8am GMT 👀 pic.twitter.com/iFTlWxfy7x — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) February 25, 2018

- Jeg har akkurat skrevet under for en fotballklubb. Finn ut hvilken det er tirsdag 27. februar, sier Bolt.

31-åringen avsluttet en glitrende karriere etter fjorårets friidretts-VM i London. Bolt er blant annet innehaver av verdensrekorden på 100 meter. Den satte han med tiden 9,58 i Berlin i 2009.

Den pensjonerte sprintkongen har lenge snakket om at han drømmer om å bli fotballproff. Forrige måned avslørte han at han i mars etter planen skal til Borussia Dortmund på prøvespill. Om det fortsatt står ved lag nå som han angivelig har skrevet under for en klubb, er uklart.

Bolt er for øvrig en ihuga Manchester United-supporter.

