USAs fotballforbund snur – tillater markeringer før kampstart

Det amerikanske fotballforbundet sier at det har opphevet sitt krav om at spiller må stå mens nasjonalsangen blir spilt før kamp. Spillere ble pålagt å stå etter at USAs Megan Rapinoe knelte i protest i 2016. Arkivfoto: John Bazemore / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)