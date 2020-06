USAs fotballforbund vurderer å tillate kneling under nasjonalsangen

Etter press fra landets fotballkvinner åpner det amerikanske forbundet for å stemme over forbudet mot å gå ned på ett kne når nasjonalsangen spilles av.

Det bekrefter forbundet, USSF, overfor Sky Sports.

USSF skal tirsdag holde en videokonferanse der temaet diskuteres. Det kan ende med avstemning der eller på fredagens styremøte.

USAs fotballforbund innførte i 2017 en lov som sier at alle spillere og lagmedlemmer skal «stå respektfullt når nasjonalsangen spilles på ethvert arrangement der forbundet er representert». Det skjedde i kjølvannet av at NFL-stjernen Colin Kaepernick i 2016 demonstrerte mot rasediskriminering og politivold ved å gå ned på ett kne hver gan nasjonalsangen ble spilt.

Samtidig viste den amerikanske fotballstjernen Megan Rapinoe sin støtte til Kaepernick ved å gjøre det samme i forkant av en landskamp.

Temaet har havnet på dagsorden igjen etter afroamerikaneren George Floyd ble drept av politiet i Minnesota. Mandag kveld kom det amerikanske fotballandslagets spillerforening (USWNTPA) med et krav om at fotballforbundet fjerner loven som ble innført i 2017.

– Forbundet bør umiddelbart trekke tilbake sin «nasjonalsang-politikk», publisere en uttalelse der det innrømmer at forbudet var feil da det ble innført og komme med en beklagelse til våre svarte spillere og supportere.

– Videre mener vi at forbundet burde framlegge sine planer for hvordan det vi støtte bevegelsen som det prøvde å stilne for fire år siden, skriver spillerforeningen.

