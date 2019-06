USAs spillere slaktes for å feire i storseier

At de amerikanske spillerne valgte å feire samtlige av de 13 målene ble sterk kost for flere profiler.

USA - THAILAND 13-0:

NICE (Nettavisen): De amerikanske kvinnene fikk mildt sagt en god åpning på VM etter å ha slått Thailand ikke mindre enn 13-0 tirsdag.

Om ikke det thailandske laget slet med å henge sammen fra start, ble det ikke bedre utover i kampen. Til slutt kunne blant annet Alex Morgan notere seg for fem scoringer og ta et langt steg mot toppscorertittelen i VM allerede etter første kamp.

I sosiale medier begynte imidlertid diskusjonen fort å gå ettersom de amerikanske spillerne jublet hemningsløst etter samtlige scoringer.

Flere mener de burde holdt seg for god til nettopp det av respekt for et thailandsk lag som ikke har stort med mesterskapserfaring på kvinnesiden.

- Hva er dette?

De tidligere canadiske landslagsspillerne Clare Rustad og Kaylyn Kyle mener Morgan og hennes lagvenninner burde gjennomført langt mer nøkterne feiringer etter hvert som resultatet bare ble styggere og styggere.

- Jeg synes bare de kunne vunnet med litt ydmykhet og respekt, men de klarte bare ikke det, sier Rustad til TSN, ifølge Business Insider og MSN før hun fyrer løs.

- Å feire scoringene sent i kampen på den måten er bare fullstendig unødvendig. Hva er dette?

Hun får støtte fra Kyle, som heller ikke er vag i sine uttalelser.

- De er det beste laget i verden, og for å være ærlig gjør det meg opprørt, sier hun og fortsetter.

- Du skal møte et lag som debuterer i VM, de er bare glade for å være med. Feire mål, jeg skjønner det, men disse spillerne som teller mål på den måten... jeg er flau. Jeg var en profesjonell kvinnelig utøver; det er barn som ser på, og å feire når det er åtte, ni, ti...

9-0: Her setter Megan Rapinoe inn 9-0 for USA mot Thailand. De amerikanske spillernes feiringer på målene i 13-0-seieren vekker reaksjoner. Foto: Skjermdump, FIFA/YouTube.

Drømmestart

USA er i gruppe F, og det skal svært mye til for at de ikke avanserer videre fra gruppespillet sammen med Sverige.

Chile og Thailand er presumptivt langt svakere, men det thailandske laget holdt unna de ti første minuttene tirsdag.

Da Alex Morgan noterte sitt første etter 12 minutter, åpnet det imidlertid seg fullstendig hos Thailand.

STORSEIER: Målene rant inn for Morgan, Megan Rapinoe og de amerikanske kvinnene tirsdag. Foto: Christian Hartmann (Reuters)

Etter halvtimen spilt sto det 3-0 etter scoringer av Rose Lavelle og Lindsey Horan, men det var først etter pause målene virkelig begynte å renne inn.

Samantha Mewis (2), Morgan og Lavelle sørget for at det sto 7-0 allerede ti minutter ut i den andre omgangen, og det siste kvarteret bød på ikke mindre enn seks scoringer.

Ytterligere tre scoringer fra Morgan sørget for at hun endte opp på fem mål, mens også Megan Rapinoe, Mallory Pugh og Carli Lloyd ville være med på dansen.

Det betød flatterende 13-0 og en helt fantastisk start på mesterskapet for et USA-lag som av mange er favoritter til å vinne hele turneringen.

USA er for øvrig regjerende verdensmester etter å ha gått helt til topps i Canada i 2015.