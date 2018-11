Useedet russer sjokkerte Djokovic i Paris Masters-finalen

Det ble ingen favorittseier til en sliten Novak Djokovic i Paris Masters. Karen Khatsjanov sto for en liten tennisskrell med søndagens finaletriumf.

Djokovic sto med 22 strake seirer, men mot useedede Khatsjanov ble rekken brutt. Det skjedde etter at russeren vant med settsifrene 7-5, 6-4.

Tittelen er 22-åringens klart største høydepunkt så langt i karrieren. Finaleseieren sikret ham nærmere 9 millioner kroner.

– Det er som en drøm å avslutte sesongen på denne måten, sa Khatsjanov.

Snudde

Djokovic ledet 3-1 i første sett. Da hadde serberen akkurat brutt Khatsjanovs serve og alt så ut til å gå som forventet i innendørshallen i Paris. Men dette var ikke Djokovics dag. Han virket preget etter den tre timer lange semifinalethrilleren mot Roger Federer dagen før.

Khatsjanov svarte umiddelbart med et servebrudd, og han gjentok den bedriften da han gikk opp i 6-5. Russeren servet hjem settet.

I neste sett måtte Djokovic se nok en serve bli brutt i tredje game. Det ble settets eneste servebrudd, og sju games senere trengte Khatsjanov kun en matchball til å sikre seg finaleseieren.

Blir verdensener

Det var russerens fjerde seier på ATP-touren. De tre tidligere har han vunnet i turneringer som er to nivå under Paris Masters, som rangeres like bak de fire årlige Grand Slam-turneringene.

– Karen spilte veldig bra og fortjente å vinne kampen, sa Djokovic og erkjente at han ikke hadde restituert seg skikkelig etter møtet med Federer dagen før.

– Jeg klarte dessverre ikke det, men det er ikke noe jeg vil snakke om. Jeg vil heller snakke om hvor bra Karen har spilt denne uken.

Selv om det ble tap, er Djokovic uansett sikret å ta over førsteplassen på verdensrankingen når den blir publisert mandag.

