Usikkerhet rundt det som kan bli Zlatans nye tilværelse i Italia

Superstjernen kan snart reise tilbake til Italia, men alt vil bli annerledes enn tidligere.

38-åringen har vært i Sverige i flere uker, siden fotballen i Italia ble stoppet i midten av mars på grunn av koronakrisen som har rammet støvellandet meget hardt. I skrivende stund har landet over 30.000 koronarelaterte dødsfall.

Zlatan kom seg akkurat ut av Italia etter at Italias statsminister Giuseppe Conte satte hele Italia i karantene 9. mars. Da valgte svensken å dra til Stockholm, men det er ventet at svensken vil snart returnere til Italia.

- Bo som en eremitt

Grunnen til at man forventer at Zlatan skal komme tilbake snart, er at AC Milans treningsanlegg ble brukt igjen fredag 8. mai etter å ha vært stengt i flere uker. Den første til å trene på Millanello-anlegget var klubbens målvakt Gianluigi Donnarumma, skriver Expressen.

Selv om ting begynner å åpne opp igjen, litt etter litt, er det fortsatt strenge koronatiltak i Italia. Den svenske stjernen må rett i 14 dagers karantene, når han setter sine føtter på italiensk jord igjen.

Før koronakrisen bodde Zlatan på et luksushotell i Milano, men nå kan ting bli ganske annerledes. Et alternativ kan være å flytte Zlatan inn på klubbens treningsanlegg, men som i prinsippet fortsatt er stengt og det er ikke optimalt, ifølge den italienske avisen Gazetta dello Sport.

«Ingen servitører, ingen kokker, ingenting. Han vil bo som en eremitt», skriver den italienske avisen, gjengitt av Expressen.

Den italienske sportsavisen skriver videre at Zlatan ikke ønsker å miste formen han har vedlikeholdt i Hammarby, og at det derfor vurderes å innlosjere svensken på treningsanlegget, slik at han kan holde seg i form der.

Trent for fullt

I løpet av tiden i Sverige har ikke Zlatan ligget på latsiden, og han har trent for fullt med Hammarby, en klubb hvor han også har eierinteresser i. Dette er i sterk kontrast til flere av hans lagkamerater som har hatt minimalt med fotballtrening de siste ukene.

- Når man allerede vet hvor proff Zlatan er, tenker man at hvis Serie A kommer i gang igjen, vil Ibrahimovic helt klart være ligaens beste spiller, sa Gazzetta dello Sport-journalist, Massimo Cecchini, nylig til svenske SVT.