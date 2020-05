Usikkert om barne- og ungdomsidrett får svar torsdag

Idretten venter spent på den varslede smittevernveilederen og svar på når bredde-, barne- og ungdomsidrett kan starte opp. Det kan bli behov for tålmodighet.

– Om det blir 1. juni, som vi alle håper på, eller 15. juni gjenstår å se. Svaret kommer 28. mai, sa idrettspresident Berit Kjøll tidligere i uken, men verken helsedirektør Bjørn Guldvog eller Line Vold i FHI ville onsdag love noe svar allerede da.

– Jeg kan dessverre ikke konkretisere tidspunktet. Vi skal både se på tidspunkt for åpning og på hvilken måte vi kan anbefale at barne- og ungdomsidretten kan drive mer normalt. Jeg tror vi må be om forståelse for at dere må ha litt tålmodighet, sa Guldvog til NTB.

Han sa «ingen kommentar» på direkte spørsmål om noe vil bli lagt fram torsdag.

– Dette er noe det jobbes med, og akkurat nå er det ikke så mye mer å si, sa Vold til NTB på spørsmål om anbefalingen.

Siste ord

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt fagmyndighetene om å utrede når det er mulig å starte med barne- og ungdomsidrett innenfor trygge rammer. De er også bedt om å anbefale en dato for oppstart. 15. juni var utgangspunktet, men forrige uke ble det sendt ut en pressemelding om at fagmyndighetene foreslo 1. juni som oppstartsdato. Den ble senere trukket tilbake.

Selv om rådene skulle foreligge torsdag, ligger siste ord hos regjeringen.

– Vi gir faglige råd, og så er det regjeringen som treffer beslutningen. Sånn er det med det meste vi jobber med. Vi skaffer kunnskapsgrunnlag så langt det lar seg gjøre og gir råd, sa Vold.

«Ganske snart»

Helseminister Bernt Høie fikk spørsmål om det samme på onsdagens pressekonferanse, og heller ikke han ville si noe om når svaret foreligger.

– Vi har varslet at det kommer en vurdering ganske snart. Oppdraget er gitt til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og det kommer snart, sa han.

