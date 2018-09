Usikkert om Tutta kommer tilbake i verdenstoppen: – Gidder ikke å gjøre ting halvveis

Suzann Pettersen er nybakt mor til lille Herman Alexander. 37-åringen vet ikke om hun kommer til å satse videre på golfkarrieren.

– For å si det sånn, jeg gidder ikke å komme tilbake halvveis. Hvis jeg skal satse igjen, så er det fordi jeg skal være bedre enn noen gang. Jeg er perfeksjonist, og kan ikke gjøre dette halvveis, sier Tutta til VG.

I mange år var Pettersen i den ypperste verdenseliten. I alt har hun vunnet 15 LPGA-turneringer, og for fem år siden var hun rangert så høyt som nummer to i verden.

Denne sesongen tok Tutta et steg til siden for å bli mamma. 8. august ble hun sammen med ektemannen Christian Ringvold foreldre for første gang. Oslo-golferen har begynt å trene seg opp igjen etter fødselen.

– Akkurat nå har jeg nettopp fått tilbake følelsen av å eie min egen kropp igjen. Jeg har begynt på den fysiske biten med å komme i form, men golfmessig venter jeg litt, sier Pettersen.

Hun har ikke slått en golfball siden februar.

– Så det er litt av en jobb som må gjøres hvis jeg skal tilbake, sier Tutta, som for tiden er hjemme i Norge. Hun bor til vanlig i Orlando i Florida.

