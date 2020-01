Ustjugov mener Klæbo bløffer

Johannes Høsflot Klæbo sier han har gitt opp å vinne Tour de Ski. Sergej Ustjugov tror ikke på nordmannen og Aleksandr Bolsjunov tilbyr nordmannen hjemmelaget vodka.

TOBLACH (Nettavisen): Det var store kontraster i intervjusonen på langrennsarenaen i italienske Toblach etter den tredje etappen av Tour de Ski.

For mens de fleste av de norske utøverne var svært skuffet, har russerne sjeldent vært blidere.

Kanskje ikke så rart.

Ustjugov vant tirsdagens 15 kilometer suverent. I mål var han 1 minutt og 11 sekunder foran Klæbo som endte på en skuffende 17. plass. Bolsjunov ble nummer tre - 29 sekunder bak vinneren.

Dermed er det russerne med Ustjugov i spissen som har tatt over initiativet i kampen om sammenlagtseieren.

Klæbo har allerede gitt opp å vinne. Han sier han ikke har noen god forklaring på hvorfor han endte så langt bak, men skal snakke med både trener og smører.

På grunn av tirsdagens resultat mener han det blir vanskelig å ta igjen russerne på onsdagens jaktstart.

- Jeg har ingen plan. Jeg tror det løpet er kjørt, skal jeg være ærlig, sier Klæbo til Nettavisen.

- Jeg taper for mye i dag. I morgen er det en jakstart og det er et tog med russere foran der. Det er langt opp til Niskanen og de som kunne hjulpet til å gjøre en jobb. Jeg ser på morgendagen som kjørt. Da blir det vanskelig å kjempe om Tour de Ski sammenlagt, forteller Klæbo.

Johannes Høsflot Klæbo avskriver sine sjanser til å vinne Tour de Ski etter tirsdagens nedtur på 15 kilometer fri teknikk i Toblach. Foto: (NTB scanpix)

Tror ikke på Klæbo

Det kjøper derimot ikke Ustjugov. Han forteller til Nettavisen at det fortsatt er konkurranse om sammenlagtseiren.

Han har en klar tanke om hvorfor Klæbo nå sier at løpet er kjørt.

- Jeg tror at Johannes prøver å ta bort litt av presset som er på ham. Han er en veldig sterk utøver og i fjor viste han at han kunne vinne Tour de Ski. I år er det litt annerledes nå som det ikke er bonussekunder på distanseløpene, så det er vanskelig å si hvordan det blir i den siste bakken. Vi har fortsatt ikke kommet halvveis i touren, sier Ustjugov via tolk Max Volkov.

Russeren var klart bedre enn Klæbo på den siste etappen i fjor vinter, men i år arrangeres den avgjørende etappen opp monsterbakken i Val di Fiemme som fellesstart.

Det gjør at Ustjugov er usikker på hva han går til. Samtidig sier han at han ikke tenker på egne muligheter i sammendraget til tross for at han nå leder touren.

Det ble trippel russisk på tirsdagens tredje etappe av Tour de Ski. Vinneren Sergej Ustjugov flankert av Ivan Jakimusjkin (nummer to, til venstre) og Aleksandr Bolsjunov (nummer tre). Foto: (NTB scanpix)

Ber Klæbo på vodkabesøk

Heller ikke Bolsjunov vil avskrive noen ennå i kampen om sammenlagtseieren.

- Det er vanskelig å si. Det er flere løp igjen og alt kan skje, sier Bolsjunov.

Den unge russeren fyller 23 år på nyttårsaften og var i et spøkefullt humør etter den tredje etappen av Tour de Ski.

På spørsmål om han har noen råd til Klæbo etter løpet svarer Bolsjunov slik:

- Han kan kanskje komme til oss på middag rundt klokken 7. Da skal han få bursdagskake, sier russeren via tolk Volkov.

- Og for Johannes kan jeg tilby hjemmelaget vodka, humrer Bolsjunov.

Det spørs om Klæbo vil takke ja til tilbudet. Tour de Ski fortsetter med 15 kilometer jaktstart for herrene onsdag.