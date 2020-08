Ut mot verdens raskeste mann: - Vi har alle blitt snytt

Christian Coleman går trolig glipp av OL i Tokyo neste år.

De siste åtte årene har ingen løpt 100-meter raskere enn Christian Colemans 9.76, som han noterte seg for under VM i Doha i fjor høst.

Gulløpet gjorde også Coleman til tidenes sjette raskeste mann bak Usain Bolt (9.58), Tyson Gay (9.69), Yohan Blake (9.69), Asafa Powell (9.72) og Justin Gatlin (9.74).

Nå står 24-åringen fra Atlanta i fare for å bli utestengt i to år og gå glipp av Tokyo-OL, som etter planen skal gå av stabelen neste år.

Bakgrunnen er at Coleman ikke har vært å få tak i ved tre anledninger når dopingkontrollører fra USADA har kommet på besøk.

Kritikk fra lagkamerat

Noah Lyles, som tok gull på 200-meter i Doha og 4x100-meter stafett sammen med blant andre Coleman, uttaler seg nå kritisk om sin egen lagkamerat.

- Man håper på litt mer ansvar. Det gjør vondt fordi vi ønsker å reise til Tokyo og sikte på verdensrekorden, sier Lyles til BBC.

GULLGUTTER: Christian Coleman (t.v.) og Noah Lyles vant gull sammen på stafetten i Doha-VM i fjor høst. Foto: Kirill Kudryavtsev (AFP)

Lyles mener at det å gå glipp av tester er fullstendig unødvendig for rene utøvere og noe som bør være enkelt å unngå.

- Systemet hvor vi registrerer hvor vi befinner oss er ganske enkelt for meg. Jeg tror det har skjedd to ganger, at jeg har gått glipp av tester - en gang var det min feil, den andre gangen var det deres feil. Men det skjedde med flere års mellomrom, og siden den gang har jeg ikke gått glipp av noen.

- Hvis du har gått glipp av én, må du i det minste sørge for at noen passer på deg, noen som maser inn i øret ditt.

- Vi har alle blitt snytt

Lyles er ikke den eneste som nylig har uttalt seg om Coleman. Det gjør nemlig også sprinteren og lengdehopperen Tianna Bartoletta.

Ifølge Aftonbladet skrev gullvinneren fra OL i 2016 et oppgitt innlegg på bloggen sin.

- For å være tydelig, så tror jeg ikke du er en juksemaker. Men vi har alle blitt snytt. Snytt for muligheten til å se deg sette en ny verdensrekord og hjelpe stafettlaget i OL i Tokyo og bidra til at noe godt kommer ut av USA. Det var åpenbart for mye å be om at du skulle være på det stedet du sa at du skulle være, skriver hun blant annet.

Coleman har hele tiden hevdet sin uskyld og hevder an handlet julegaver bare ti minutter unna hjemmet sitt. Han mener dopingkontrollørene kunne ringt ham og gjennomført testen.