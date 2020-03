Utenlandske klubber har allerede forhørt seg om permitteringene i norsk fotball

Fotballagent Stig Lillejord tror norske spillere enn så lenge vil være lojale, men avslører samtidig at utenlandske klubber allerede følger situasjonen.

Det er svært tøffe tider for norsk næringsliv og fotballen har heller ikke sluppet unna korona-krisen.

I disse dager har en rekke norske klubber begynt å permittere ansatte, mens FK Haugesund og Godset er blant klubbene som også har permittert store deler av spillerstallen.

Mye tyder på at spillere i andre eliteserieklubber kan risikere å havne i samme situasjon.

Slik regelverket er nå, står en spiller fritt til å velge ny klubb 14 dager etter at en spiller har blitt permittert.

Frykten er derfor at koranakrisen vil føre til at norske klubber kan komme til å miste viktige spillere gratis i tiden fremover - dersom det vil bli ytterligere utsettelser av sesongen.

Dette frykter også NFF som nylig sendte brev til FIFA i håp om å forby overganger så lenge korona-tiltakene vedvarer.

Agent kontaktet av utenlandske klubber



Fotballagent Stig Lillejord forteller til Nettavisen at han allerede har blitt kontaktet av utenlandske klubber som vil vite mer om systemet rundt permitteringer i Norge.

- Jeg tror ikke at norske klubber skal være naive med tanke på det som skjer på utsiden. Jeg har fått telefoner fra klubber i utlandet som spør meg om hvordan dette systemet med permittering av spillere virker, sier Lillejord.

Han forteller at han har forklart dem hvordan det fungerer, men har også fortelt dem at han tror norske spillere foreløpig vil være lojale overfor deres arbeidsgivere.

- Jeg har sagt at dette er et kollektiv og en dugnad for å få Norge opp og frem igjen. Jeg tror ingen spillere på kort sikt vil ha interesse av å benytte seg av denne muligheten, men hva som vil skje om 6-8 uker våger jeg ikke spekulere i, forteller agenten.

- Vanskelig å spå

Lillejord er klar på at han i utgangspunktet tror hverken norske agenter, spillere eller klubber i Norge vil ta utnytte av dagens krisesituasjon.

Han påpeker at det er viktig å forstå for spillere at uten klubbene så forsvinner også arbeidsplassene.

- Jeg kan snakke for min egen del. Mitt råd til alle spillerne er å sitte i ro. Så må vi se hva som skjer fortløpende, sier agenten.

Han får støtte av agentkollega Tore Pedersen.

- Jeg tror norske agenter har så godt forhold til de norske klubbene at det ikke vil være noen som vil spekulere i det her. Skal man ha et marked å jobbe i så må de norske klubbene kunne tjene penger, sier Pedersen til Nettavisen.

FOTBALLAGENT: Tore Pedersen er usikker på hvordan koronakrisen vil påvirke markedet. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Samtidig skiller ikke fotballspillere seg noe mer ut enn at også de har huslån og utgifter som må betales.

Derfor tror Lillejord at situasjonen avhenger veldig av hvor lang tid det går før ting er tilbake som normalt igjen.

- Det er klart at når krybben er tom, bites hestene. Så hvis man kommer én måned eller to frem i tid og spillerne fremdeles er permittert, man ikke ser noe lyspunkt, og en mulighet skulle åpne seg, så vil nok terskelen for å benytte seg av den muligheten være betydelig lavere, forklarer Lillejord.

- Ingen vil være den første



Likevel tror han veldig mange spillere vegrer seg fra å være den første som eventuelt benytter seg av muligheten til å dra gratis.

- Ingen av dem ønsker å være pioneren som skal bli husket for å være han som gikk under korona-krisen. Det tror jeg ingen spillere ønsker, sier han.

Men i verstefall tror han en eventuell overgang kan skape en form for dominoeffekt.

- Når den første spilleren går så vil andre spillere følge med på hva som skjer med den spilleren. De vil se hvordan spilleren blir fremstilt og kanskje tenke «det der var ikke så gale, den støyten kan jeg også ta», forklarer Lillejord.

Hva som kommer til å skje vet vi ennå ikke. Foreløpig er reglene fortsatt slik at en spiller fritt kan gå til en ny klubb 14 dager etter å ha blitt permittert.

Nettavisen har vært i kontakt med NFF som forteller at de foreløpig ikke har fått noe tilbakemelding fra FIFA angående muligheten å stoppe overganger mens korona-krisen pågår. Kommunikasjonssjef i NFF, Yngve Haavik, forteller imidlertid at de har fått bekreftet at FIFA ser på saken.

