Utland-dobbel for Rosengård

Lisa-Marie Utland scoret to mål da Rosengård tok sin første seier for sesongen i Allsvenskan fotball for kvinner. Kalmar ble slått 4-0 på bortebane.

Anja Mittag ga gjestene fra Malmö ledelsen i det 13. minutt, men den tyske veteranen måtte ut før halvtimen var spilt. Hun ble erstattet av den norske landslagsspissen Utland, som hadde vært på banen bare fire minutter da hun doblet ledelsen.

Utland gjorde også 3-0-målet rett før pause. I annen omgang satte danske Sanne Troelsgaard punktum.

Utland ble byttet ut ti minutter før slutt.

Rosengård berget så vidt uavgjort i serieåpningen sist helg og er foreløpig på 2.-plass før resten av helgens runde spilles søndag. Hammarby er alene om å ha to seirer så langt.

(©NTB)

