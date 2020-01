Utmattet Weng fikk problemer med pusten etter målgang i Toblach

Heidi Weng kjempet seg til en pallplass på jakstarten i Toblach bak Ingvild Flugstad Østberg og Therese Johaug, men det kostet.

TOBLACH (Nettavisen): Weng vartet opp med en sterk avslutning og spurtslo Natalja Neprjajeva, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Ebba Andersson i kampen om tredjeplassen.

Det så imidlertid dramatisk ut for Weng som virkelig måtte i kjelleren for å ta seg på pallen på den fjerde etappen av Tour de Ski i Toblach onsdag.

Den norske langrennsprofilen ble nemlig liggende i mange minutter i målområdet. Det var tydelig at Weng ikke hadde det bra, og hun kom seg ikke på beina igjen før hun etter hvert fikk assistanse av lagvenninne Østberg.

BLE LIGGENDE LENGE: Heidi Weng etter målgang. Foto: (Nettavisen)

Fikk ikke puste



Weng var fortsatt tydelig sliten da hun møtte Nettavisen og de andre fra norsk media på plass i Toblach etter løpet.

- Jeg er veldig sliten. Jeg klarer ikke tenke helt klart engang, sier Weng til Nettavisen.

Hun forklarer at hun fikk problemer med pusten etter målgang.

- Jeg var veldig sliten og fikk ikke puste, sier Weng om minuttene etter at hun passerte målstreken.

Østberg som var den første til å snakke med Weng likte ikke det hun så.

- Det var ikke noe ålreit å se at hun slet med puste, men heldigvis fikk jeg spurt henne ganske fort om det gikk greit. Hun svarte både nei og ja, men hun snakket og fikk tatt noen dype åndedrag. Det var godt å se det, sier Østberg til Nettavisen.

UTSLITT: Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg hjelper Heidi Weng tv. etter jaktstarten i Toblach. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Tenkte på sisteetappen for Norge



Til tross for dramatikken i minuttene etter løpet fant Weng stor glede i prestasjonen på den 4. etappen. 28-åringen var spesielt fornøyd med sin egen spurt.

- Jeg har følt at jeg har vært veldig dårlig til å stake i år. Jeg får veldig selvtillit av å slå Neprjajeva som er en av de beste i klassisk sprint. Det må jeg ta med meg videre, forklarer Weng.

Etter at Marit Bjørgen la opp har den norske landslagsledelsen vært på jakt etter et nytt klart førstevalg på ankeretappen til stafettene. Nå «frykter» Weng at det er hun som får oppgaven i fremtiden, noe hun rakk å tenke på da hun lå og slet med pusten.

- Først tenkte jeg «fillern, nå må jeg gå sisteetappe for Norge». Så tenkte jeg at jeg var flink til å få frem foten. Det har jeg ofte fått kritikk for. Det var egentlig det. Så tenkte jeg at det skal bli godt med hviledag, sier Weng om hva som gikk gjennom hodet da hun lå i snøen.

Tenker ikke på sammendraget

Etter fire etapper av Tour de Ski er det Therese Johaug som leder sammenlagt. Flugstad Østberg og Neprjajeva ligger på delt andreplass - 22 sekunder bak Johaug.

Men også Weng er for alvor med i kampen om en pallplassering i sammendraget. Den norske jenta er ikke mer enn 38 sekunder bak Johaug på en fjerdeplass for øyeblikket.

Selv hevder hun imidlertid at hun ikke tenker på Tour de Ski sammenlagt.

- For min del spiller det ingen rolle hvordan touren går. Det er bare å ta dag for dag.

- Målet mitt i år har vært at kroppen min skulle fungere bra igjen. Så har jeg egentlig ikke hatt noe mål om å gjøre det bra i Tour de Ski, så det her er bonus. Jeg tar en dag om gangen og så gir jeg det jeg kan, sier Weng.

Torsdag er det fridag i Tour de Ski, men konkurransen fortsetter for kvinnene med 10 kilometer fellesstart i Val di Fiemme fredag.