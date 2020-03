Utsettelse av Tokyo-OL «overhodet ikke nevnt» på IOC-styremøte

IOC-president Thomas Bach hevder at ordene «avlysning» og «utsettelse» ikke ble ytret under styremøtet onsdag. Foto: Jean-Christophe Bott, Keystone via AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

IOC-president Thomas Bach insisterer på at faren for at Tokyo-OL må utsettes eller avlyses overhodet ikke ble nevnt under onsdagens styremøte.

– Ingen av ordene «avlysning» og «utsettelse» ble uttalt under møtet i dag, sa Bach. – Jeg vil ikke bidra til å gi spekulasjonene næring. Vi står ved vår uttalelse fra i går. Vi er fullt forpliktet til å bidra til Tokyo-lekenes suksess. Flere idrettsledere har uttalt at spredningen av koronaviruset utgjør en fare for lekene, og at de i verste fall kan bli avlyst eller eventuelt utsatt til slutten av året. Slutten av mai er antydet som en siste frist for en avgjørelse. – Jeg vil ikke snakke om det. Dette er ikke på bordet og har ikke vært vurdert av oss i styret, insisterte Bach. Han sa imidlertid at en arbeidsgruppe er nedsatt med representanter fra IOC, Tokyo-arrangøren, lokale myndigheter i Tokyo, Japans regjering og Verdens helseorganisasjon (WHO). – Vi ser på alle spørsmål som måtte oppstå, men vi spekulerer ikke om mulig framtidig utvikling. Bach medga at avlysningen av diverse OL-kvalifiseringsstevner skaper problemer. – Det er en utfordring. Vi vil se etter en rettferdig løsning for utøvere som ikke får sjansen til å kvalifisere seg på grunn av koronaviruset, sa Bach. (©NTB)

