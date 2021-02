Utskjelt United-spiller hyller Solskjær: – Han er veldig god

Under Ole Gunnar Solskjærs ledelse er Luke Shaw tilbake i varmen igjen etter flere tunge år i Manchester United. Backen trives godt med nordmannen som sjef.

– Han er veldig god. Han vet akkurat hva han skal gjøre for å få det beste ut av spillerne, sier Shaw i et BBC-intervju gjort av den engelske landslagslegenden Gary Lineker.

Venstrebacken var svært delaktig da Manchester United knuste Southampton hele 9-0 for to ligarunder siden, og han hjalp laget til avansement i FA-cupen i ekstraomgangene under tirsdagens oppgjør mot West Ham.

Men før Solskjær tok over stafettpinnen og José Mourinho var sjef på Old Trafford, var Shaw sjelden å se på gressmatta.

– En vanskelig tid

– Det var en veldig vanskelig tid noen år tilbake, da jeg ikke spilte eller var involvert, sier Shaw.

– Det var stunder da folk tenkte at jeg kanskje drar, men jeg har alltid trodd på at jeg vil kjempe meg tilbake i laget og vise folk kvalitetene mine. Det føler jeg at jeg begynner å gjøre nå.

25-åringen legger ikke skjul på at han trives bedre under Solskjærs varme ledelse.

– Det er alltid fint å få en arm rundt skulderen. Jeg hadde løyet hvis jeg hadde sagt at det ikke får deg til å føle deg bedre.

Comeback

Hittil denne sesongen har 25-åringen spilt i 18 av 22 ligakamper og levert fire målgivende. Det har hjulpet Manchester United til en foreløpig 2.-plass i Premier League. Det er fem poeng opp til formsterke Manchester City.

Backen tror han har tjent godt på å ha noen år under beltet.

– Jeg var nok litt vel ung for noen år siden og hadde mye å lære, sier han og fortsetter:

– Det viktigste er å tro på seg selv og ha mer selvtillit. Jeg har alltid tenkt at jeg kan bli en stor spiller her. Det har jeg jobbet mot, for dette er den beste klubben i verden.

